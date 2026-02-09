Jorge Nieto Montesinos, candidato a la presidencia con el Partido del Buen Gobierno, estima que en menos de un año tendrá resuelto el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú de ganar las elecciones.

En entrevista con Correo, el exministro de Defensa descarta evaluar algún indulto humanitario para los expresidentes que hoy se encuentran en Barbadillo, cuestiona el presupuesto asignado para la franja electoral y explica cómo combatirá el flagelo de la criminalidad en el Perú.

Jorge Nieto Montesinos postula a la presidencia con el Partido del Buen Gobierno. (Foto: Violeta Ayasta/photo.gec)

¿Cómo lo ubicamos ideológicamente?

Si yo me hubiera preguntado de qué partido, de qué sector eran los líderes que se acercaban para apoyar en el Niño Costero, nunca hubiera hecho nada. Las ideologías hoy día significan poco. Son seguridades que la gente tiene para ubicar a los candidatos. Se siente segura si le dicen que esto es de derecha, este es del centro, este es de izquierda. Pero en realidad, los cambios en el mundo y las crisis de las ideologías son de tal magnitud ya en los ochentas, un autor norteamericano hablaba precisamente su libro se llamó “Las crisis de las ideologías”, pero a la gente le gusta ubicar a la gente en un espectro, un espacio del espectro y el partido se ubica en el centro, un centro transformador. Estamos ubicados ahí hace un buen tiempo, no solamente porque nos sentimos cómodos ahí, sino también porque pensamos que parte de las tareas que tiene un gobernante en el Perú es unirlo. Yo permanentemente repito, gobernar, es unir. Hubo un intelectual estadista argentino que para un país sin población y enorme dijo “en el siglo XIX gobernar es poblar”. En el Perú gobernar es unir. Hemos hecho pocas cosas juntos y por tanto necesitamos cohesionar nuestra diversidad étnica, cultural, también nuestra geografía, que es muy amplia y muy difícil. Se requiere cohesionar al país también en ese sentido, no tenemos ni las carreteras, ni los puertos, ni los helipuertos, ni los aeropuertos necesarios para que el país esté realmente comunicado. Buena parte de nuestras fronteras, hoy día están descuidadas en el norte del país, en la frontera con Ecuador, hay minería ilegal, hay presencia de militares ecuatorianos comprometidos corruptamente con la minería ilegal en la zona de frontera con el Brasil. Por tanto, necesitamos unir al país.

¿Qué podría responderle a quienes lo señalan como un caviar?

Nunca me he sentido caviar, nunca me he sentido ¿Qué les puedo decir? Cada vez que escucho la palabrita como otras en el lenguaje político, sé qué hay alguien que no quiere discutir. Cuando adjetivan es que no quieren escuchar razones, ni quieren darlas porque no las tienen. Por tanto, no tienen importancia.

Usted tiene una investigación en la Fiscalía sobre el asesorías a Susana Villarán con dinero que provendría de OAS...

Está en el proceso de investigación, han habido ya declaraciones, las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz que finalmente no lo fue porque nunca pudo probar sus dichos. Han sido desmentidas por los implicados en sus declaraciones, ambos implicados, uno de ellos que se supone que me había entregado una cantidad enorme de dinero, dijo preguntado por mí, que no me conocía, de modo que el caso va rumbo al archivo, ya debería estar ahí, pero los plazos y los tiempos judiciales tienen que ver con todo el proceso de investigación. Yo estoy ahí esperando a que esta cosa concluya. Me detuvieron allí porque en el año investigado yo compré un departamento en Lima, un pequeño departamento y ese departamento cuando yo lo compro en abril del año 2013, que es el año investigado, el de la campaña de la revocatoria, en la cual yo no participé, costó ese departamento 60 mil. Pero fue inscrito en Registros Públicos en enero de ese mismo año vendido por 15 mil. Entonces, cuando el fiscal que investiga eso dice, mira esto y dices, qué indicio de lavado, yo tendría que ser un lavador de dinero bien idiota para comprar por mucho lo que vale poco. El lavado ocurre exactamente al revés. Uno compra por poco lo que vale mucho y en el camino lava dinero. No es el caso, pero además, toda la operación está absolutamente bancarizada. Han abierto mis cuentas bancarias, han abierto los comunicaciones, no han encontrado nada. De modo que ese esa investigación va rumbo al archivo y espero que eso sea pronto.

¿Por qué el señor José Miguel Castro lo involucra?

Él no dice eso. Él dice “a mí me dijo, la señora Villarán y el señor brasileño que le habían pagado la deuda que por sus servicios profesionales tenía Susana con Nieto a través de OAS”. Preguntada a ella, dice, “nunca di una instrucción en ese sentido, no conozco que se le haya pagado de esa manera, reconozco que tengo una deuda”. Preguntado él, el que se supone que me he entregado esa enorme cantidad de dinero, dice, “no lo conozco”. Es bien difícil que a usted la desconozcan después de haber entregado una cantidad voluminosa de dinero. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Habría que preguntar al señor Castro que está muerto.

Jorge Nieto Montesinos prefiere no opinar sobre si Susana Villarán debe terminar en prisión. (Foto: Captura Justicia TV)

¿Qué sintió cuando se enteró de la noticia del fallecimiento de José Miguel Castro?

Es una muerte muy extraña. Si fuera suicidio, es bien difícil que una persona se haga el corte del tipo que él se hizo. Si fuera homicidio, es bien difícil porque no aparecen trazos de que aparentemente lo asesinaran. De modo que en cualquier caso, es una muerte muy extraña.

¿Cuál es la opinión que tiene ahora de Susana Villarán?

Bueno, está en su caso, está en su juicio, está enfrentando la justicia. No tengo más que decir.

¿Debería terminar en prisión?

Eso lo decide un juez, ni usted ni yo.

Le consultamos porque en algún momento usted la asesoró...

Una cosa es ser asesor político y otra cosa es ser juez. Nos acostumbramos nosotros a juzgar a la gente y condenarla en los medios. Eso está muy mal. Hay que acostumbrar a nuestra sociedad a comportarse correctamente. El juez decide eso.

Usted renunció como ministro de Pedro Pablo Kuczynski cuando se indultó a Fujimori, ¿quiere decir que no indultaría a ningún presidente sentenciado?

Los que son corruptos tienen que pagar sus penas. Y los corruptos que no las han pagado tienen que ir al juez y terminar en la cárcel. Eso es lo que debe ser.

Habla de corrupción, pero de los cuatro expresidentes presos el señor Pedro Castillo tiene sentencia por conspiración para la rebelión, ¿en su caso evaluaría un indulto?

Yo no evaluaría ningún indulto. Quien tiene cuentas con la justicia y ha sido sancionado, que cumpla su pena. El indulto se da a través del método del indulto humanitario, cuando hay un preso que tiene ciertas condiciones de salud que hacen que sea un acto benéfico del Estado decir, “oiga, vaya a su casa, a pasar sus últimos días”. No es el caso.

Jorge Nieto Montesinos descarta evaluar indultar a los expresidentes sentenciados. (Foto: GEC)

¿Tiene conocimiento a qué medios su partido ha designado la franja

Bueno, hay un cuerpo especializado en eso, yo no soy especialista en franjas. Entiendo que se distribuido de la manera más adecuada a los intereses del partido. A qué público quieres llegar, cuánta frecuencia debes tener a disposición, en qué tiempo tienes que hacer.

¿Confía en el grupo que tiene asignado para la distribución de la franja?

Si, sino no sería mi equipo.

¿Qué puede haber pasado con el direccionamiento de la franja de Primero La Gente a un medio que le perteneció a uno de los fundadores del partido?

No discutimos lo principal ¿En qué se ha convertido el dinero que se da en campañas electorales? Es una forma de subsidio a los medios y muchos medios que no tienen ningún tipo de público reciben cantidades de dinero que no merecen por su comportamiento en el mercado ¿Cuál fue la solución mexicana a eso? México dijo, el dueño de la señal del espectro radioeléctrico es el Estado. El régimen de concesiones debe incorporar un adicional que diga “en tiempo de campaña electoral, los medios concesionados tienen la obligación de dar tiempo para las campañas electorales de los partidos”. Gratuitamente, porque el dueño es el Estado. Y el Estado puede establecer los términos de la concesión. Eso es lo que hay que discutir. Porque sea para unos o sea para otros, es un subsidio. Son decenas de millones de sobres que podrían estar usados para que los niños en la selva amazónica peruana no estén muriendo de tos ferina, una enfermedad absolutamente controlable, para que los enfermos de cáncer en Iquitos tengan acceso a medicamentos que hoy día no tienen para que el Hospital de Comas tenga medicamentos que hoy día no tiene. Por tanto, tenemos que revisar nuestras prioridades en la asignación del presupuesto. Están muy mal orientadas nuestras prioridades.

¿Presentaría un proyecto para cambiar la ley sobre la asignación de la franja electoral?

Hay que evaluarlo, pero generar un subsidio del Estado a los medios de comunicación con la excusa de la campaña en un país con niños con anemia y que mueren de hambre, eso es inmoral.

¿Debe eliminarse el pago por la franja electoral?

Lo estudiaremos, pero la distribución de los recursos es lo que hay que discutir.

¿El presidente José Jerí debe permanecer en el cargo?

Yo lo he dicho hace un buen tiempo. El señor nunca debió ser presidente. No tiene las condiciones, no tiene las cualidades y lo está demostrando. Viene de un Congreso que le ha hecho olvidar al país, no sé a través de qué medios, le ha hecho olvidar al país que se denunció que había una red de prostitución en donde la persona directamente implicada fue asesinada de 60 tiros. Hoy día nadie habla de ello. Nadie. De ese Congreso viene el señor. Por tanto, no me extraña que reciba visitas femeninas a las 10, 11 de la noche y salgan de Palacio de Gobierno al día siguiente con su puesto de trabajo. Todos sabemos lo que está pasando ahí, ¿no es cierto? Gente, muchachas que se ven obligadas a rendir favores a cambio de un puesto en el Estado. Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. Ese señor debería estar fuera de la presidencia.

Jorge Nieto Montesinos dice que el presidente José Jerí no me debe permanecer en el cargo. (Foto: Presidencia)

¿Hay alguien en el Congreso con las credenciales para asumir un cargo tan importante?

Mire, ese es un segundo problema. Él tiene que salir de la presidencia. Y los partidos que lo soportan y lo mantienen y lo sostienen, esa mayoría coaligada, encabezada por Fuerza Popular, Podemos y otros partidos, tienen que hacerse responsables. La gente tiene que saber que los que sostienen a ese señor en Palacio de Gobierno son estos partidos que están hoy día pidiéndole su voto. Y por eso yo digo, ningún voto a los partidos que están en el Congreso, porque son los causantes de esta, no solamente del señor Jerí, sino del despliegue insolente de la criminalidad. Ellos han dado ocho leyes que favorecen a los delincuentes por proteger a sus líderes que están implicados en causas penales en vez de enfrentar como todo ciudadano que tiene una acusación al fiscal y al juez y es preciso para esclarecer los hechos y dejar la verdad saneada. Ellos han preferido cambiar las leyes para hacerles fácil a ellos. Y al favorecer a sus líderes, lo que han hecho es terminar favoreciendo a la criminalidad. Ellos son los causantes de esto. Eso es mucho más grave que el señor que se ha dedicado a pasearse por las cárceles para ver para decirnos que algo está haciendo.

A pesar de que existen anticuerpos ante esas bancadas en el Congreso, ¿por qué Fuerza Popular y APP figuran en los primeros 10 lugares de las encuestas?

Vamos a ver todavía, las encuestas son prematuras. Ya sabemos que muchas veces las encuestas al ganador lo han reconocido recién una semana antes. Y antes no estaba ni figuraba en las encuestas, no ha sido un caso, ha sido varios casos en las elecciones recientes. Vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que la gente tenga la sabiduría suficiente para no cambiar su voto por un táper, para no cambiar su voto por una dádiva. Y tenga la en entereza de votar conforme al Perú le conviene.

¿Qué medida puede destacar para combatir la inseguridad ciudadana?

Primero, formar una comisión, un equipo especializado de alto nivel con todos los policías honestos y competentes que sí existen en la Policía Nacional del Perú. Esta es una cosa que yo la saco de nuestra experiencia. Olvidamos que tuvimos una crisis de asaltos bancarios en los ochentas del siglo XX, que se formó una unidad especializada en asaltos bancarios y que seis meses después dejaron de haber asaltos bancarios. Se nos presentó una crisis de secuestro de empresarios, se formó una unidad especializada en ese delito y seis meses después dejaron de haber secuestros y las bandas de secuestradores estaban en la cárcel. Eso mismo tenemos que hacer ahora. Leer de nuestra experiencia y sacar aquellas cosas que hemos hecho y hemos hecho bien. Por tanto, lo primero es formar ese equipo, ese equipo, por supuesto, con la gente más competente, más honesta, pero también con el seguimiento de la contrainteligencia, porque tenemos que actuar con los mejores, con los buenos, pero desconfiar de ellos como si fueran malos para que sepamos que ese equipo es nuestro y que no es infiltrado por la corrupción como hoy día pasa lamentablemente con la Policía.

¿Otra medida?

En segundo lugar, necesitamos reorganizar la Policía. Ahí tenemos que considerar la posibilidad, incluso, de tener misiones de países que tengan buenas policías, competentes, capacitadas, que como a comienzo del siglo XX vinieron al Perú a apoyarlos, a organizar un incipiente proceso de formación de este tipo de instituciones, hoy día puedan hacerlo también reorganizarla. No está funcionando bien nuestra Policía, no es solamente un asunto como se dice frecuentemente de malos elementos, son tantos los malos elementos que ya no son unos pocos malos elementos. Por tanto, algo está mal en el funcionamiento de la Policía y algo está mal en el reclutamiento del personal.

En tercer lugar, tiene que haber al mismo tiempo que hay eso tiene que haber una inyección de recursos que le permita a la policía tener no solamente capacitación, sino también el acceso a alta tecnología que hoy día no tiene. Usted sabía, yo no sabía, usted sabía que en el INPE para hacer la revisión de esas 10 mil a 12 mil personas que llegan al Lurigancho los días de visita no tienen estos arcos detección de metales que tienen en los aeropuertos. En el siglo XXI no le damos a uno de los institutos que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad y delincuencia, los elementos tecnológicos para poder hacerlo. Por tanto, en tercer lugar, recursos, tecnología, capacitación y renovación moral de la policía.

En cuarto lugar, tenemos que tener una política de renovación de nuestras comisarías. Usted entra a una comisaría cualquiera y vea cómo están allí, en qué condiciones desarrollan su trabajo, en pésimas condiciones. No podemos maltratar de esa manera a una institución como la Policía. Y finalmente, no por ello, menos importante, el presidente de la República tiene que comprometerse directamente en la conducción de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Todos los días a las 7 de la mañana, el ministro del interior, el jefe de la Policía, cuanto comando sea necesario y cuanta institución del Estado sea necesaria, por ejemplo, el Ministerio de Economía porque se requieren recursos para esta lucha y no recursos dentro de un año, recursos hoy, mañana. Todos esos tienen que estar en la oficina del presidente, porque el presidente tiene que asumir directamente la lucha contra la criminal.

Jorge Nieto Montesinos señala que es necesario una reforma de la Policía. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

¿Cómo identificamos a esa Policía honesta?

Yo tengo un equipo que está integrado por gente que conoce con muchos detalle, no solamente el Ministerio del Interior, sino la Policía Nacional del mundo. Lo encabeza el general retirado de la Policía Danilo Guevara. Él es un hombre además muy respetado en los medios, declara permanentemente sobre el tema, y es un hombre muy respetado en la Policía, un hombre un policía muy competente, muy formado. Pero yo fui ministro de Defensa, cuando usted quería saber qué coronel o qué general era honesto, usted tenía que hacer una sola cosa, preguntarle a tres personas distintas de la promoción qué pensaban de él. Usted sacaba el promedio y salía claramente la calidad del personal del cual usted quería saber. Hay muchas maneras de conocer qué policías son honestos y qué policías son. Es más, ellos conocen eso porque están 20, 30 años juntos. Cuando alguien te dice ese policía es honesto, si ese que te lo dice es policía, es honesto.

¿En cuánto tiempo estima que le podrá dar resultados a la ciudadanía?

En no menos de un año yo pongo el tema de la seguridad resuelto. Y el miedo se traslada a los criminales que deben estar presos y las familias pueden salir a las calles con sus hijos y con sus hijas a pasear y a caminar y a trabajar en tranquilidad. En no más de un año. Yo resuelvo el tema de la seguridad y no se lo digo por prepotencia o por vanidad. Se lo digo porque lo hemos hecho en el pasado. Le he dicho, en seis meses estaba resueltas crisis de seguridad, que eran complicadas. Tan tanto la de los bancos como la de los secuestros. Por tanto, no veo por qué no podamos resolverlo ahora si tenemos una conducción política adecuada y la voluntad de hacerlo y el personal policial encargado de combatir el crimen del delito.

¿Contempla la construcción de penales?

No tenemos todos los penales que necesitamos. Basta a preguntarle a cualquier persona que ha ido a una cárcel, se dará cuenta que el hacinamiento es enorme, a veces duplican o triplican la cantidad de presos que deberían tener. Lurigancho es un hacinamiento total, la cárcel del Callao es un hacinamiento total. Por tanto, se requerirá construir cárceles como lo han hecho en El Salvador, con honestidad y a bajo costo. Que no tengamos cárceles que cuestan cuatro o cinco veces lo que cuestan en otros países. No, aquí tiene que ser hecho como honestidad. Y si requerimos hacer licitaciones internacionales para eso, se harán y se construirán en el tiempo adecuado, no más de un año, año y medio, no que tenemos cárceles que vienen construyéndose hace 10 años y nunca se concluyen.

¿Mientras tanto dónde se encierran a los delincuentes capturados? ¿Coincide con otros candidatos en ponerlos en cuarteles?

Los cuarteles no son cárceles, nuestras Fuerzas Armadas tienen otras funciones y hay que respetarlas. Tenemos áreas enormes en la propia ciudad de Lima que pueden ser usadas, habrá que encontrar establecimientos, existen.

Su plan de gobierno menciona “seguridad ciudadana con enfoque en derechos”, ¿a qué se refiere?

Que podemos tener la misma eficacia que ha tenido el señor Bukele en El Salvador, sin ninguna duda, pero actuando con la ley en la mano. Con severidad, pero con la ley en la mano, respetando los derechos de todos, particularmente de nuestras poblaciones honestas y trabajadoras.

¿Eso incluye respetar los derechos de los delincuentes?

Hacer todo dentro de la ley. Los delincuentes tienen que ser sancionados, tienen que ser puestos en prisión y tienen que ser tratados con toda severidad. Deberían trabajar para pagar su alimentación y para pagar su propio hospedaje, deberían hacer funciones que les permitan a ellos ingresar dinero y al mismo tiempo pagar todos. Muchos tienen este deudas con el Estado como resultado de la sentencia que han tenido y deben pagarla. Por tanto, hay que hacer que esas cárceles también se conviertan en espacios en los cuales los presos trabajen.

Jorge Nieto Montesinos: "Se necesitan construir cárceles como El Salvador". (Foto: GEC)

¿Preso que no trabaja será un preso que no coma?

No he dicho eso. He dicho que hay que lograr que trabaje y que pague lo que tienen que pagar, tanto su alimentación como su hospedaje. Las cárceles no son hoteles de turismo.

¿Tiene propuestas con Inteligencia para combatir la extorsión que reciben peruanos a diario en sus celulares?

Hay una venta indiscriminada de chips de manera anónima ¿Y por qué no se controla? Porque las empresas que venden los chips, que son formales, que son legales, tienen ahí un porcentaje muy importante de su negocio. Y no hemos querido enfrentar ese problema. Debería haber un trabajo de la Policía Nacional con la Fiscalía y en la misma mesa deberían estar sentados los operadores de telefonía en el país para que identifiquemos a todos los teléfonos de los cuales salen esas llamadas extorsivas. Por tanto, tenemos que tomar decisiones. Si es importante la vida de la gente, si es importante la lucha contra la inseguridad, si es importante acabar con el miedo que es resultado de las extorsiones de los delincuentes, todos tenemos que mojarnos. Y las empresas tienen también parte. Está la ley, no se cumple. Hay que hacerla cumplir. Un gobierno que no se case con nadie y que defienda de verdad la vida de la gente.

¿Cómo combatimos la minería ilegal?

Acabar con la corrupción. En el río Nanay, en Loreto, a y paciencia de todas las autoridades y toda la población opera la minería ilegal ¿Y qué está haciendo? Está contaminando con mercurio los peces del río y están comenzando a haber problemas en la población de Iquitos que consume esos peces porque comienza a haber índices, indicadores de que están contaminándose con los elementos que usa la minería ilegal ¿Por qué no se puede actuar contra los mineros ilegales en el río Nanay, a los que todo el mundo ve? Por corrupción. Solo por corrupción y porque no tenemos un presidente que esté mirando el conjunto, que esté recibiendo la información y que en vez de irse a la cárcel a patear puertas que no sabe patear, se vaya con un equipo especializado en río Nanay a cerrar ese trabajo de la minería ilegal. Es corrupción lo que explica. No necesitamos secretos mágicos para combatir el delito y el crimen en el Perú. Es primero abatir la corrupción. Si los corruptos que están en complicidad con los delincuentes siguen gobernando, nunca vamos a poder combatir el delito.

¿Tiene un nombre que lo acompañaría en su lucha como premier?

Tengo muchos nombres, pero sería una irresponsabilidad lanzar nombres en este momento. La conformación de un Gabinete de Ministros es la primera decisión política importante que tuvo el presidente y no la puede tomar sin mirar cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso. Yo espero y lo vengo pidiendo que si los peruanos votamos bien, me den mayoría del Congreso en la primera vuelta. Porque hay muchos cambios que hacer que reclaman de la mayoría del Congreso. La gente lo dice diciendo un nombre. La gente dice Bukele. Eso es lo que dice la gente, Bukele. Y lo dicen masivamente ¿Qué dicen cuando dice Bukele? Dicen dos cosas. La primera cosa que dicen son sus malos humores. Quieren ver maltratados a los delincuentes que les han hecho daño, que han asesinado a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, los quieren ver maltratados y humillados. Ese es el mal humor de la población. Pero dicen una cosa más. Dicen, quiero un presidente que se haga cargo, que no tenga excusas, que resuelva. En democracia, un presidente que se haga cargo, que tenga poder es un presidente con mayoría en el Congreso. Por tanto, estamos luchando y peleando para lograr esa mayoría en el Congreso.

¿Le hace daño al proceso electoral que Keiko Fujimori postule por cuarta vez a la presidencia?

Está en su derecho, nada la limita. Tengo una evaluación, creo que ella no va a pasar la primera vuelta, la valla electoral. Yo creo que no la va a pasar. Pero ya se verá, eso será decisión de los electores. Mientras tanto, ella tiene derecho a ejercer sus potestades legales, es una ciudadana.

¿Y cómo le va a usted en regiones?

Estuve hace poco en Puno, paseamos por muchos distritos en la región. Fuimos a hablar con las comunidades, estuve en varias radios. Hubo una relación muy afectuosa, de escucha, de diálogo, incluso de discusión muy buena. He estado en otras regiones en estos últimos tiempos y en general, la gente al comienzo tiene la desconfianza que tiene de los políticos, es normal, pero poco a poco conforme escuche el mensaje, conforme le doy argumentación y razones, termina finalmente teniendo una relación buena con nosotros. Yo espero que eso se transforme también en votación.