Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, expresó una postura crítica frente a las recientes denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral del último domingo, actualmente en fase de conteo de votos y a la espera de definir a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

El político subrayó que la estabilidad del país depende de la responsabilidad de los actores políticos al momento de pronunciarse sobre la transparencia de los comicios, advirtiendo que las acusaciones sin sustento solo contribuyen a profundizar la crisis institucional que atraviesa el Perú.

Nieto sostuvo que, aunque se habrían presentado deficiencias logísticas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estas no pueden ser calificadas como fraude si no cuentan con el debido respaldo probatorio.

“Quienes digan la palabra fraude (lo) tienen que probar. Nosotros somos políticos responsables. Observamos irregularidades, morosidades, pero nosotros, cada vez que nos pronunciamos (lo hacemos) con pleno conocimiento de los hechos. De modo que yo les pido a quienes dicen fraude que lo prueben o que se callen en la boca”, indicó Nieto durante una conferencia de prensa en la sede de su partido en el Centro de Lima.

“Quien tiene acusaciones de fraude que las pruebe, y si no las tiene que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra”, resaltó.

Las declaraciones de Jorge Nieto se producen en un contexto en el que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, realiza un plantón frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, para reclamar por 500 mil votos que, según afirmó, habrían sido “robados” debido a la demora en la instalación de mesas electorales en diversos centros de votación de Lima.