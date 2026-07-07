Con miras a conformar la próxima Mesa Directiva para la Cámara de Senadores y otra para la Cámara de Diputados, los partidos políticos ya realizan coordinaciones antes de ocupar sus escaños.

Precisamente, fuentes de Correo informaron que Jorge Nieto Montesinos, líder del Partido del Buen Gobierno, se reunirá con Fuerza Popular (FP) esta semana.

El partido naranja buscó a Jorge Nieto la semana pasada con miras a una reunión para la Mesa Directiva. (Foto: GEC)

DETALLES

Parte de la delegación del partido FP de la presidenta Keiko Fujimori, buscó la semana pasada a Jorge Nieto Montesinos con la finalidad de fijar un encuentro.

El excandidato presidencial aceptó y la reunión se tiene prevista para esta semana.

En la cita se buscará consensuar para ir con una lista sólida para el Congreso Bicameral.

Cabe precisar que hace un par de semanas, el Buen Gobierno no tenía interés en formar parte de las mesas directivas en el primer año de gestión.

Por ahora, el partido de Jorge Nieto no tiene definido quiénes serían sus representantes en una mesa multipartidaria.

Miguel Torres es la carta de Fuerza Popular para dirigir la Cámara de Senadores. Foto: Andina.

Desde el bloque naranja se pondrá en la mesa que Miguel Torres presida la Cámara de Senadores y Cecilia Chacón la Cámara de Diputados.

Se espera formar una lista multipartidaria con Alejandro Muñante (en la mesa del Senado) y Norma Yarrow (en la mesa de los diputados), ambos de Renovación Popular.

En el Senado, los votos de FP (22), Renovación (8) y el Buen Gobierno (7) suman 37 votos.

Incluso si se resta el escaño de Rafael López Aliaga que aún es incierto, los tres grupos superan los 23 votos de la coaliación de izquierda.

Mientras que en la Cámara de Diputados los tres bloques parlamentarios mencionados suman 74 votos y las izquierdas un total de 56.