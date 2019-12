Jorge Yoshiyama Sasaki reveló ante la fiscal Elvia del Carmen Caro, adjunta al despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato que empresario del “Club de la Construcción” aportaron en efectivo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2019.

Según IDL-Reporteros, el último martes, Yoshiyama reveló Keiko Fujimori le pidió convocar a empresarios de la construcción para que cada uno done diez mil dólares cada uno para su campaña presidencial. Dicha reunión se dio hacia fines de 2015 o a inicios de 2016.

Uno de esos donantes, según informó IDL-Reporteros, fue Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa supervisora Alpha Consult, investigado por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht. De acuerdo a la confesión de Eleuberto Martorelli, Peñaranda además de recibir sobornos ayudó a ‘generar recursos’ para la clandestina Caja 2 de Odebrecht.

Asimismo, otro de los donantes sería Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo, amigo de Jorge Yoshiyama. Sería en el 2011, cuando Aramayo Pinazo, dueño de la compañía Aramsa Contratistas Generales, convocó a un grupo de empresarios constructores para conseguir aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori ese año.

“Keiko Fujimori Higuchi me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la construcción para que puedan hacer una donación nuevamente” dijo Yoshiyama a la fiscal Caro, es por ello que “yo me contacto con el señor Federico Aramayo Málaga y le pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me responde que va a ver”.

“A las dos semanas. Federico Aramayo Málaga me indica que ha podido contactar con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi y aportar a su campaña. Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda de la empresa Obrainsa, el señor Manrique cuyo nombre no recuerdo de la empresa Superconcreto, Fernando Castillo de la empresa ICCGSA, y el señor Peñaranda de la empresa Alpha Consult. Se hace una reunión en el domicilio de Federico Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori Higuchi; y les explica su plan de gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me quedo un rato con los señores constructores”, contó Yoshiyama e informó IDL-Reporteros.