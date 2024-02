El exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), José Ávila, reveló que el ahora colaborador eficaz, Jaime Villanueva, lo llamó en reiteradas veces para coordinar una “reunión privada” por encargo de Patricia Benavides, cuando la exfiscal de la Nación ya estaba siendo cuestionada por su actuación frente al Ministerio Público.

“Señor Ávila, por encargo de la doctora Patricia Benavides, quisiera tener una reunión con usted”, contó José Ávila en RPP sobre la llamada que le hizo Jaime Villanueva. Ante lo cual le respondió: “Bueno, que la presente formalmente y con una agenda”.

“No, ‘quiere una reunión en privado’ ”, habría señalado el exasesor de la ahora destituida fiscal. Ávila asegura que fue firme en su respuesta: “No quiero ni debo reunirme en privado con la señora Patricia Benavides” , porque en esa época ya había denuncias en contra de la titular del Ministerio Público.

José Ávila refirió que Villanueva era “malcriado” en su insistencia para que se concrete la reunión privada con Patricia Benavides y que incluso lo buscó personalmente durante una ceremonia de juramentación de jueces y fiscales; pero que no aceptó la cita.

“Entonces, yo no le fui funcional a Jaime Villanueva (...) creo que la pregunta que le hacen a Villanueva es para decir: ahora es mi venganza”, refirió al tildar de “narrativa maliciosa” a las declaraciones que viene haciendo el colaborador eficaz ante el Ministerio Público, pues “hay un conjunto de hechos falsos y otros hechos que son verdaderos”.

“Tres reuniones”

No obstante, el exmiembro de la JNJ reconoció que se reunió tres veces con el exasesor de Patricia Benavides el 3, 5 y 26 de mayo de 2022. Precisó, que en la última fecha estuvo presente el exministro de Justicia, Félix Chero. “Chero quería saber cómo estaban yendo los procesos. Entiendo que quería obtener información de cómo iba la provisionalidad, porcentajes, porque esa iba a ser la razón para impulsar el Consejo de la Reforma de la Justicia. En un momento de la conversación, fue Villanueva quien mencionó que se debe apoyar a Patricia Benavides”, señaló.

Explico que en la prima cita, Villanueva estuvo interesado en los procesos de evaluación a fiscales supremos.

Su renuncia a la JNJ

Además, José Ávila se refirió a su renuncia al pleno de la JNJ tras las declaraciones de Jaime Villanueva. “Van a ser fiscales los que van a investigarme. Entonces, ¿Cómo con mi poder me voy a poner a disposición de los que me van a investigar? No quiero decir que los va amilanar mi poder, pero podría ser. (...) Voy a demostrar mi absoluta inocencia en los resultados de la investigación”, aseguró.

