El presidente José María Balcázar tomó juramento este lunes a Jorge Marticorena Mendoza como nuevo ministro de Educación. La designación se produce a pocos días del cambio de gobierno y el funcionario permanecerá al frente del sector hasta el próximo 28 de julio.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y estuvo encabezada por el jefe de Estado. La incorporación de Marticorena ocurre, además, en el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, que se conmemora cada 6 de julio en el Perú.

El nuevo titular del sector sucede a María Cuadros, quien renunció de manera irrevocable al Ministerio de Educación el pasado 2 de julio. Su gestión quedó marcada por una confrontación con un sector del Congreso, que impulsó una moción de interpelación y una denuncia constitucional en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a la designación de representantes ante el Consejo Directivo de la Sunedu.

#LoÚltimo



Congresista de APP, Jorge Marticorena, jura como nuevo ministro de Educación, tras la salida de María Esther Cuadros Espinoza



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/L9hAZgwvet — Canal N (@canalN_) July 6, 2026

¿Quién es Jorge Marticorena Mendoza?

El nuevo ministro es cirujano dentista de profesión y nació en la región Ica el 3 de enero de 1957. Cursó sus estudios de Odontología en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde obtuvo el título profesional en 1981 y posteriormente una maestría en Odontología en la misma casa de estudios.

Su trayectoria también está ligada al ámbito académico. Desde 1984 se desempeñó como docente de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde desarrolló labores de enseñanza e investigación en la Facultad de Odontología y participó en procesos de evaluación y acreditación de programas universitarios.

En el ámbito político, fue elegido congresista por la región Ica para el periodo 2021-2026. Durante su paso por el Parlamento integró inicialmente la bancada de Perú Libre, luego formó parte de Perú Bicentenario y antes de su nombramiento era parte de la bancada Alianza para el Progreso.

#NotaDePrensa | 🇵🇪 El presidente de la República del Perú, José María Balcázar, tomó juramento en Palacio de Gobierno a Jorge Alfonso Marticorena Mendoza como nuevo titular del Ministerio de Educación.



Más información: https://t.co/zFB0mmfwxZ pic.twitter.com/YuCNMVeRhU — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 6, 2026