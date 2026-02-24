El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), acompañado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

El encuentro tuvo como finalidad atender la asignación de presupuesto adicional destinado a la organización de las elecciones generales de 2026.

De acuerdo con la Presidencia, la ONPE recibirá S/588 millones y el JNE S/114 millones como parte del presupuesto adicional para garantizar las elecciones generales de 2026.

En total, la asignación alcanza los S/702 millones, recursos que se emplearán en la organización y ejecución de los comicios.

El próximo 12 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales de 2026, donde los ciudadanos elegirán al presidente de la República, 60 senadores, 130 diputados y los representantes ante el Parlamento Andino.

Estas coordinaciones de presupuesto forman parte de la planificación del proceso electoral, la cual será gestionada por los organismos del sistema electoral.