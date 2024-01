José Cevasco fue Oficial Mayor del Congreso de la República en cuatro ocasiones, y ostenta una valiosa experiencia en asuntos parlamentarios. Estima que la institución conocida como Semana de Representación ha sido desvirtuada en la última década por sucesivas e interesadas modificaciones.

Al menos 60 congresistas no cumplieron con esta obligación desde el 2021 a la fecha, ¿esto es normal o hay una crisis?

La semana de representación, creada durante el segundo Gobierno de Alan García, ha sufrido diversos cambios y adecuaciones que han permitido que se reduzca el control por parte del Congreso.





¿Qué obligaciones establecía la norma original?

Cuando se inicia la aplicación de esta norma los parlamentarios estaban obligados rendir cuentas de los gastoas que efectuaban. Con el tiempo esta rendición de cuenta se elimina con el argumento de que la asignación de dinero que recibe el parlamentario está sujeta al Impuesto a la Renta, lo que lo convierte en un ingreso salarial. Así se elimina la rendición de cuenta.

También había una oficina que se encargada de verificar los informes de gastos. Esta oficina ha sido desactivada (...) Yo sí estoy a favor de la semana de representacion pero considero que el Congreso debe establecer algún tipo de criterios para hacer un control más efectivo.

¿El Reglamento del Congreso contempla sanciones para aquellos que no cumplen la semana de representación?

El Reglamento no contempla ningún tipo de sanción. No pocos solicitan licencias por diversas razones y no cumple con la semana de representación.





El Reglamento permite que los congresistas pueden hacer representación en una región por la que no fueron elegidos.

La semana de representación ha sido desvirtuada (...) el Reglamento fue modificado y el parlamentario puede ir a cualquier región del Perú. El problema es que el congresista no rinde cuentas al electorado que lo eligió. ¿Qué hace en Tumbes, por ejemplo, un congresista elegido por Ica? No tiene sentido. Los electores del congresista pierden el derecho de tramitar sus demandas.