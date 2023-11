José Cueto, congresista de Renovación Popular, opinó sobre la bonificación extraordinaria de S/9 900 que recibirán los trabajadores del Congreso en medio de la recesión económica.

“Recién me entero también. He leído ayer alguna noticia al respecto, pero es un tema de decisión de la Mesa Directiva. Hay muchos problemas de índole económica para la mayoría de la gente, entonces esta noticia como que te da un golpe en la cara diciendo ‘no hay plata’”, señaló.

“Como lo repito, nosotros no somos parte de la Mesa Directiva y creo que quien debe responder es el presidente de la Mesa Directiva”, precisó.

El martes 14 de noviembre se aprobó, en la Mesa Directiva del Congreso, otorgar una “bonificación extraordinaria” para los trabajadores del Poder Legislativo. El monto es un total de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que asciende a casi S/10 mil.

Así lo indica el Acuerdo 045-2023-2024/MESA-CR. Este bono es “a favor del personal activo y con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe”.

Bono para el Congreso

Nicanor Boluarte

Por otro lado, Cueto se pronunció sobre los audios difundidos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, donde se le escucha interceder con algunos congresistas de Acción Popular y Alianza Para el Progreso para poder beneficiar al exministro de Educación, Carlos Gallardo, ante un eventual marco de censura.

“Él lo niega, pero si estos audios se comprueban que son reales pues yo imagino que va a ser un insumo más para la Fiscalía que ha abierto una carpeta de investigación al respecto de las injerencias que personas ajenas al Gobierno, en este caso puedan tener, incluido el hermano. Acá no hay corona para nadie. Por acá no va a pasar porque no es un funcionario público, se le podrá llamar a modo de testigo, pero de ahí que pueda salir desde el Congreso algún tipo de sanción difícil porque no es funcionario público”, sentenció.