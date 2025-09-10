El presidente del Congreso, José Jerí, expresó su “sinsabor” por la inaplicación de leyes aprobadas por el Congreso, entre ellas la Ley de Amnistía, y respaldó la salida del Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que esta instancia ordenara no aplicar la dicha norma.

“No se puede inaplicar leyes que el Congreso, dentro de su soberanía y autonomía, ha aprobado. Particularmente, estoy a favor del retiro de la Corte IDH. Una muestra de ello es esta situación que se está presentando y que el ministro (Juan) Santiváñez ha expuesto”, dijo en torno a la evaluación del retiro del sistema interamericano.