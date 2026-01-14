El presidente José Jerí reconoció que la reunión sostenida fuera de la agenda oficial con un empresario chino “no fue en una hora adecuada” y admitió que el encuentro podría prestarse a comparaciones equivocadas, en alusión a cuestionamientos ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo.

Si bien negó cualquier irregularidad, el mandatario no quiso dar detalles a la prensa sobre su reunión clandestina con el empresario chino, y aseguró que responderá por escrito a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Cabe precisar que José Jerí fue consultado al respecto luego de una reunión con dirigentes del transporte formal.

Escuetamente el jefe de Estado interino dijo que el encuentro estuvo vinculado a actividades relacionadas con la embajada china, en el marco de un evento previsto para el 1 de febrero en Palacio de Gobierno, y que conoce al empresario desde hace varios años.

Insistió en que absolverá formalmente las consultas del Parlamento cuando estas sean solicitadas.

En su defensa, José Jerí destacó que mantiene un estilo de gestión cercano a la ciudadanía y señaló que interactúa con diversos sectores sin verificar los antecedentes de cada persona.

“Soy un presidente que está en la calle, que va al mercado, que come chifa. No estoy en una oficina todo el día”, indicó.

Frente a las críticas de congresistas que compararon el caso con reuniones informales del pasado, señaló: “Admito el error porque se puede haber comparado con esa situación, pero yo no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no”.