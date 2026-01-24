El presidente José Jerí admitió que las extorsiones persisten al interior de los centros penitenciarios durante la presentación de resultados de su gestión al cumplir 100 días de gobierno transitorio, y anunció las medidas inmediatas que implementará.

El mandatario, quien recientemente recibió seis mociones de censura en el Congreso por sus reuniones extraoficiales con Zhihua Yang, sostuvo que las “prácticas negativas y delincuenciales siempre han existido en los penales”, y que su gestión las está “controlando”.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado señaló que uno de los principales retos de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) será cortar este tipo de comunicaciones.

“Para ello, está el tránsito hacia la nueva Superintendencia. Hay todavía vulneración al sistema y es ahí donde estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, con lo que todavía es hoy el INPE”, afirmó.

Finalmente, Jerí Oré precisó que el Ejecutivo y la SUNIR realizarán esfuerzos para “comenzar a cortar los circuitos de comunicación, libretas, papeles, anotaciones, conexiones clandestinas”, pues los penales son una de las fuentes delincuenciales.