El presidente de la República, José Jerí, anunció que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días un plan integral para atender todas las fronteras del país, mediante intervenciones inmediatas de todos los sectores del Ejecutivo.

El anuncio fue realizado desde Purús, ubicada en la frontera con Brasil, donde el jefe de Estado lideró una mesa de trabajo multisectorial para atender los principales problemas de la población local.

Intervenciones coordinadas y cierre de brechas

Según explicó el mandatario, el plan será aprobado antes del próximo domingo y tendrá como eje central la coordinación efectiva entre los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades.

“Durante esta semana, antes del próximo domingo, el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para todas las fronteras de nuestro país, un plan que permita intervenciones inmediatas de todos los ministerios”, señaló Jerí.

El presidente precisó que, además de las acciones sectoriales, se contemplarán medidas para el cierre de brechas históricas, como la construcción de carreteras, el mantenimiento de aeropuertos y otras obras de infraestructura básica.

Presencia real del Estado en zonas fronterizas

Jerí remarcó que el objetivo central de la iniciativa es fortalecer la presencia del Estado en las zonas de frontera, particularmente en territorios alejados como Purús.

“Todas estas intervenciones tienen por objetivo hacer una presencia real del Estado en nuestras fronteras, y específicamente acá, en Purús. Ese es el compromiso que está hoy asumiendo su gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

Financiamiento para programas sociales y de empleo

Durante su intervención, el mandatario también anunció que iniciará coordinaciones para otorgar financiamiento al programa Llamkasun, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El objetivo es garantizar la ejecución de las intervenciones programadas en Purús, orientadas a generar empleo temporal y mejorar las condiciones de vida de la población en esta provincia fronteriza.