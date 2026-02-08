Aunque el gobierno de José Jerí aún no presenta el Plan de Seguridad Ciudadana que afirmó estaría listo en enero, el mandatario anunció que el nuevo Plan Nacional del Deporte será publicado “antes de fin de mes”.

En su visita a la Academia Paradeportes del Instituto Nacional del Deporte (IPD), el mandatario subrayó que su gestión dará prioridad a “apostar nuevamente por el deporte” con mayor compromiso.

“Pero de una manera más seria, más comprometida y más activa. Antes de que acabe el mes, vamos a tener por fin el Plan Nacional de Deporte que busca fomentar el talento que tenemos en nuestro país”, declaró Jerí Oré.

El mandatario sostuvo que este plan nacional es una iniciativa ambiciosa que plasma lo que el Ejecutivo busca impulsar en materia deportiva para el país.

En ese sentido, Jerí afirmó que el talento deportivo debe proyectarse más allá del barrio o la ciudad y trascender fronteras. En ese sentido, señaló que el respaldo y los recursos que pueda brindar la familia al deportista no son suficientes para lograrlo.

En esa línea, consideró que el Estado tiene la responsabilidad de respaldar a los deportistas nacionales e impulsarlos hacia el alto rendimiento, con miras a que representen al Perú en competencias internacionales en diversas disciplinas.

El anuncio fue realizado por el presidente de la República durante la inauguración del Festival Intersedes Copa Academia IPD, que reunió a 16 sedes de Lima y Callao.

Al evento también acudieron el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña, y el congresista Edgar Tello, entre otras autoridades.