El congresista José Jerí (Somos Perú) consideró que no es oportuno una interpelación o pedido de renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, debido a que los casos del dengue, sobre todo en Piura, no son responsabilidad de la titular de ese pliego, sino de los gobiernos regionales que han tenido poca ejecución del presupuesto que se les ha entregado.

“Los casos de dengue no son solo responsabilidad del Minsa sino de gobiernos regionales, ya que no han ejecutado el presupuesto que se les han asignado, en la mayoría de regiones no pasan el 30% de ejecución y eso ha pasado en Piura. No han tenido capacidad de respuesta frente a la enfermedad pese a tener recursos”, sostuvo el parlamentario.

En diálogo con Correo, Jerí señaló que, por ejemplo, en el norte del país la administración de hospitales está en manos de los gobernadores regionales que tienen la responsabilidad del contrato de personal administrativo de confianza.

“Sobre la posibilidad de una interpelación, creo que no es el momento porque la responsabilidad no es del ministerio, sino de las autoridades regionales, menos un cambio de ministro en esta situación porque se tiene que actuar. Sin embargo, creo que harían bien la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en aclarar ante la Comisión de Salud del Congreso las gestiones que ha venido realizando para apoyar en la lucha contra el dengue, sobre todo en el norte del país”, señaló.

El congresista de Somos Perú señaló que pedirá a la Comisión de Salud citar a la ministra después de la semana de representación a fin de que explique las acciones que ha venido tomando su sector por el dengue y precisé la ejecución que han tenido los gobiernos regionales.





TE PUEDE INTERESAR