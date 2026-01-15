“Fui a hacer otras actividades privadas”, esa fue la nueva versión que ofreció el presidente José Jerí al ser consultado, una vez más, sobre la furtiva reunión que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa, la noche del 26 de diciembre de 2025.

José Jerí justificó su reunión con un empresario chino no registrada. (Foto: Presidencia)

VERSIONES

El domingo por la noche, cuando se difundió el video del presidente Jerí ingresando al local con una capucha, este aseguró en redes sociales que la explicación era sencilla: “El 1 de febrero, Día de la Amistad Perú – China”.

Es decir, que la conversación se dio como parte del planeamiento de actividades de esa festividad. Sin embargo, un día después aseguró que el encuentro no se registró en la agenda porque “fue principalmente a cenar”.

Y si bien admitió ayer que hubo un cierto nivel de error por reunirse fuera de Palacio por la noche, dijo que no él quien pactó el encuentro.

“En principio yo no convoqué a la reunión para efectos de verlo, yo fui a hacer otras actividades privadas”, dijo.

Además, añadió que “es un presidente que come chifa”.

El presidente José Jerí sostuvo una reunión no registrada con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte el pasado 26 de diciembre. (Foto: Presidencia)

EN LA MIRA

La Comisión de Fiscalización del Congreso sesionó ayer para evaluar, entre tantos temas, la reunión clandestina del presidente Jerí con el empresario Chino.

Durante la sesión, el congresista Segundo Montalvo reiteró que impulsará una moción para vacar al mandatario.

“Hay sombras y dudas sobre posibles hechos de comisión de delitos de corrupción, eso se viene dando en nuestras narices”, reclamó.

Por otro lado, el presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, anunció que en una próxima sesión se someterá a votación los pedidos que se presentaron para que José Jerí sea citado y explique los motivos de la reunión.

Por ahora, el presidente Jerí será notificado para dar detalles sobre el furtivo encuentro con el empresario.