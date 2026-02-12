El presidente de la República, José Jerí, sostuvo que su administración está construyendo “las bases del Perú del presente y del mañana” al promover el Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social (PEUDIS), durante una actividad realizada en Palacio de Gobierno.

Ante los estudiantes de la primera edición del programa, remarcó que una de las prioridades de su gestión es avanzar en el cierre de brechas sociales y reducir las desigualdades.

“Más allá de dejar las cosas encaminadas, estamos sentando las bases de lo que será el Perú del presente y del mañana. Ese es nuestro compromiso con las nuevas generaciones”, puntualizó.

El jefe de Estado afirmó que gobernar implica actuar incluso frente a cuestionamientos y aseguró que continuará impulsando cambios.

“Muchos prefieren que no se haga nada. Si ese es mi defecto, lo asumo. Este Gobierno no va a dejar de hacer las cosas que el país necesita. Los errores se dan cuando alguien actúa, no cuando se queda inmóvil”, enfatizó.

Sobre el PEUDIS, indicó que busca formar profesionales con capacidad técnica, visión territorial y compromiso con la gestión pública.