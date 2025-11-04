En el primer día de la edición 63° del El CADE Ejecutivos 2025, el presidente de la República, José Jerí, se presentó para inaugurar el evento.

Durante su presentación, dijo que mandatario recordó que este es un gobierno de transición, pero plenamente decidido a garantizar la seguridad de tener elecciones libres.

“Somos un gobierno decidido a garantizar elecciones libres, transparentes y de crecimiento económico”, indicó.

En otro momento, se refirió a los indicadores positivos que mantiene el Perú producto de años de una economía sólida.

“El Perú cierra el 2025 con una expansión económica en 3.5 % superior el 3.3 % del año anterior y un déficit fiscal del 2.2 %, son cifras que confirman que el Perú conserva fundamentos económicos sólidos, fruto de 25 años de disciplina fiscal y política prudentes”, apuntó.

Finalmente, habló sobre la necesidad que tiene el Perú de trbajar en unidad.

“El Perú reafirma un firme compromiso de ser un país abierto, confiable y competente. En este momento nuestro país necesita unidad, una responsabilidad compartida en todos los niveles de gobierno, de todos los poderes del Estado, instituciones, gremios y sociedad civil. Es un trabajo colectivo”, apuntó.

CADCADE

RETORNO

Esta es la primera vez que un presidente del Perú participa en el CADE Ejecutivos desde el año 2022, fecha en que el exmandatario Pedro Castillo rompió la tradición y decidió no asistir.

Lo mismo hizo su sucesora Dina Boluarte en los años 2023 y 2024. Sin embargo, Jerí confirmó su participación para el evento de este año durante el primer día.