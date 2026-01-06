El presidente José Jerí anunció que evalúa ampliar el estado de emergencia en Lima y Callao, al considerar que se ha convertido en una herramienta útil para enfrentar el avance de la criminalidad. El mandatario sostuvo que la medida ha mostrado resultados preliminares positivos y que su extensión buscaría disminuir los índices de criminalidad.​

Solidaridad con alcalde de Carabayllo

El jefe de Estado llegó pasada la medianoche a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, luego de ser víctima de un quinto atentado contra su domicilio, en donde arrojaron una granada. Jerí acudió acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, para evaluar en el lugar la situación de riesgo y coordinar medidas inmediatas de protección.​

Según detalló el presidente, la reunión en el inmueble del burgomaestre se prolongó por más de una hora y se centró en delinear nuevas estrategias de seguridad personal y patrullaje en la zona. Jerí remarcó que ataques de este tipo evidencian la reacción de organizaciones delictivas frente a autoridades que impulsan medidas firmes contra la criminalidad.​

Tras la visita al alcalde, el presidente se dirigió a la comisaría El Progreso para realizar una inspección inopinada y dialogar con el personal policial. A la salida, destacó que el estado de emergencia aplicado en Lima y Callao durante su gestión viene acompañado de indicadores que apuntarían a una reducción parcial de ciertos delitos, según reportes preliminares del Ministerio de Justicia.​

Evalúa extensión

El mandatario describió el estado de emergencia como un mecanismo que permite reaccionar con mayor rapidez frente a incidentes graves y operativos contra bandas criminales. Subrayó que la medida, utilizada también por gobiernos anteriores, será mantenida y ampliada mientras se considere indispensable para recuperar progresivamente los niveles de tranquilidad en las calles.​

“Obviamente yo lo voy a extender y yo lo he dicho desde el inicio. El tiempo que sea necesario se va a extender para que ello nos permita progresivamente recuperar índices de tranquilidad y de seguridad”, expresó el presidente al justificar su posición.

Finalmente, agregó que todo gobierno requiere un margen de tiempo razonable para que las herramientas adoptadas contra la inseguridad ciudadana generen el impacto esperado