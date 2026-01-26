El presidente José Jerí firmó la ley que modificó la composición de los directorios de las cajas municipales de ahorro y crédito, una reforma que permitió el ingreso de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), organización con la que mantuvo vínculos laborales previos.

Un reportaje de Panorama reveló que la norma alteró el proceso de elección de los directores de estas entidades, que administran más de S/50 mil millones destinados a micro y pequeñas empresas en diversas regiones del país.

Cambios clave en los directorios

Según el texto firmado por Jerí en mayo de 2025, el directorio de las cajas municipales pasó a estar conformado por siete integrantes, incluyendo un representante de la sociedad civil elegido por CONACO.

Al respecto, Jorge Solís, expresidente de la Asociación Peruana de Cajas Municipales, cuestionó el impacto de la medida.

“(Pretendía) tomar el control, manejar las cajas que hoy son muy exitosas. Estamos hablando de más de 50 mil millones de soles”, advirtió.

El rol de Jerí e Ilich López

La reforma fue impulsada por el entonces congresista José Jerí junto a Ilich López, presidente de la Comisión de Economía. Ambos respaldaron un texto sustitutorio que modificó de manera sustancial la conformación de los directorios, en medio de un conflicto entre López y la Federación Peruana de Cajas Municipales.

“El señor Jerí ha querido poner directores en las cajas municipales”, afirmó Solís, al cuestionar el cambio normativo avalado desde la comisión.

Vínculo previo con CONACO

El reportaje expuso que Jerí se desempeñó como abogado de la gerencia legal de CONACO, vínculo que figura en su hoja de vida y perfiles profesionales. Además, se difundieron imágenes de reconocimientos públicos y encuentros entre Jerí y directivos del gremio.

Este nexo ha generado cuestionamientos debido a que la reforma permitió que la organización donde trabajó accediera a un espacio estratégico en la gobernanza de las cajas municipales.

La noche del 22 de mayo de 2025 apareció un texto sustitutorio con modificaciones no previstas inicialmente, como la inclusión de representantes vinculados a CONACO y la posibilidad de que personas con experiencia en comisiones del sector público integren los directorios.

En la versión final de la norma, se estableció que el viceministro de Producción, designado por el Ejecutivo de Jerí, será quien elija al representante de las mypes en los directorios.

“Ahora pretende designar al director a través del Ministerio de la Producción”, cuestionó Solís.

¿Que respondió el presidente?

Consultado por Panorama, Jerí señaló que su vínculo con CONACO fue hace más de diez años y que actualmente no mantiene relación institucional ni económica con la entidad, por lo que descartó un conflicto de intereses.

Defendió la norma señalando que busca fortalecer la gobernanza de las cajas municipales y dar representación a pequeños comerciantes y microempresarios en espacios de decisión.