El presidente de la república, José Jerí, afirmó que hasta el último día de su gestión continuará velando por la seguridad ciudadana y la imparcialidad en los procesos electorales, pese a las amenazas y actos de amedrentamiento provenientes de organizaciones criminales.

Así lo señaló desde Palacio de Gobierno, durante una actividad con la Federación Nacional de Defensores de la Patria, a quienes reconoció por su labor en la lucha contra el terrorismo y la pacificación del país. En ese contexto, recordó que aún está pendiente la reglamentación de la norma que reivindica sus derechos, compromiso que aseguró seguirá impulsando.

“El enemigo del país hoy es la delincuencia”, sostuvo el mandatario, al advertir que bandas criminales continúan operando desde los penales con el objetivo de desestabilizar el país. Jerí reveló que incluso miembros de su equipo fueron amedrentados en las últimas semanas.

“¿Cuál fue nuestra respuesta? Ir a dos penales en un día, casi 24 horas, requisamos a 6 mil personas y lo que encontramos es de público conocimiento. Eso obviamente no les gustó para nada. El enemigo jamás va a estar contento cuando la autoridad se impone, porque habíamos perdido el principio de autoridad en los penales”, expresó.

El jefe de Estado añadió que hace pocos días tomó conocimiento de nuevos intentos de amedrentamiento, esta vez con amenazas más explícitas y advertencias de consecuencias graves. No obstante, aseguró que estas acciones reafirman que su gobierno va por el camino correcto.

“Así como derrotamos al terrorismo, hoy vamos a combatir y derrotar a la delincuencia, cueste lo que cueste. Ese fue mi compromiso el 10 de octubre, cuando asumí el mandato, y lo voy a cumplir”, remarcó.

Jerí enfatizó que no retrocederá frente a las presiones criminales. “Hasta el último día en que yo esté en Palacio de Gobierno voy a seguir haciendo lo que la ciudadanía me exige en la calle: seguridad e imparcialidad en las elecciones. Que me sigan amenazando los delincuentes desde los penales, no hay ningún problema”, afirmó.

Finalmente, el presidente expresó su deseo de que quien lo suceda en el cargo continúe con la labor de recuperar la tranquilidad del país, sin claudicar ante las bandas delincuenciales, especialmente en el control del sistema penitenciario. Asimismo, agradeció a los defensores de la democracia por su presencia y reiteró su compromiso de impulsar la reglamentación de la ley que garantiza sus derechos.