El presidente José Jerí suma diversos cuestionamientos y más de una investigación tras su desempeño en el cargo. Este y otros factores lo acercan cada vez más al Gobierno de su antecesora, Dina Boluarte Zegarra.

La crítica más latente, sin embargo, está relacionada con su gestión frente a la inseguridad ciudadana. El mandatario lleva varias semanas sin publicar el plan de seguridad nacional que anunció en noviembre pasado.

En espera

“El plan de seguridad ciudadana vigente no nos sirve para hoy y va a quedar sin efecto. Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro”, anunció Jerí, por primera vez, el 5 de noviembre del año pasado.

Para ello, sería necesario que el Congreso de la República le otorgue facultades legislativas. Una medida que se oficializaría cuarenta días más tarde –plazo en el que, según Jerí, ya se alistaba dicha estrategia–, el 15 de diciembre.

Desde esa fecha, hasta ahora, han transcurrido 54 días sin ninguna novedad. El mandatario aseguró el 28 de diciembre que el plan se presentaría a inicios del 2026. Ya en el presente año, sin embargo, el 5 de enero insistió en que se concretaría “en los próximos días”.

Semejanzas

Entre tanto, la gestión de Jerí empieza a parecerse cada vez más a la de Boluarte.

Un primer aspecto está relacionado a los cuestionables vínculos que sostuvieron durante su gestión. Boluarte protagonizó un escándalo por “aceptar en calidad de préstamo” – lo que luego catalogaría como un “error”– relojes Rolex de su “amigo, wayki y hermano” Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Jerí, en tanto, llegó encapuchado a un exclusivo chifa, en San Borja, para encontrarse con el empresario chino Zhihua Yang, a quien llamaba “Jhony” debido al “vínculo” que tenían desde el 2024.

En ambos casos, primaron versiones contradictorias: la defensa de Oscorima sostuvo que los relojes no fueron “prestados”, mientras que el actual dignatario aseguró que el empresario chino e investigado por presunta tala ilegal, Ji Wu Xiaodong, el supuesto encargado de servir la comida en el chifa, “no habla mucho español”. Situación que luego fue desmentida, pues este figura como traductor de japonés desde 2002.

Además, ambas situaciones generaron sus propias investigaciones, hoy en curso, en la Fiscalía (ver infografía).

De otro lado, las gestiones de Jerí y Boluartes también parecen coincidir en las dilaciones y pocos logros en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Ambos parecen tomar el mismo camino al señalar como principales responsables a sus antecesores.

Jerí ha señalado que, según “algunos indicadores, los resultados son bastante importantes y positivos porque se ha logrado una disminución”.

El logro, sin embargo, parece no ser resaltante. En lo que va de febrero, se reportaron 22 homicidios y otras 27 defunciones de origen desconocido, según el Sinadef. En enero, en tanto, se registraron 166 homicidios y otros 188 muertes “ignoradas”.

Boluarte dejó el cargo el 10 de octubre del 2025. Solo en septiembre de ese año, ocurrieron 182 homicidios y 184 decesos sin identificar.

Finalmente, el actual presidente de la república parece haber iniciado cierta distancia con la prensa. Su última publicación en X se realizó el 10 de enero y su última conferencia el 21 del mismo mes.