Jerí no participó en Día de la Amistad Perú-China.

El presidente de la República, José Jerí, no participó ayer en la conmemoración del Día de la Confraternidad Perú-China pese a haber asegurado que en sus reuniones extraoficiales con el empresario Zhihua Yang estaban vinculadas a la organización de este evento.

Cambios

El acto de celebración se realizó, finalmente, en las instalaciones del Ministerio de Cultura (Mincul), y no en Palacio de Gobierno, como había señalado Jerí. Según el titular de la cartera, Alfredo Luna, él le propuso al mandatario el cambio de sede.

“Le propuse que la sede prevista (Palacio) sea cambiada por el Ministerio (de Cultura). Entre otras cosas es porque el Ministerio tiene la infraestructura, logística y es eminentemente un espacio cultural”, aseguró luego de la ceremonia.

Asimismo, Luna afirmó que la organización del evento se realizó mediante un “trabajo en conjunto” con sus pares chinos.

“Hemos tenido respeto, diálogo, entendimiento, mucha alegría y, sobre todo, un objetivo en común que es sacar adelante esta maravillosa feria y el acto central en la tarde”, precisó.

Ausencias

Posteriormente, al ser consultado sobre la ausencia del jefe de Estado, Luna la atribuyó a su agenda de trabajo.

“(¿Por qué el presidente no ha venido?) Porque tiene una agenda de trabajo. Como lo he dicho en el discurso, la celebración se está realizando en coordinación con el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Cultura y la Embajada de China”, respondió.

No obstante, en la agenda presidencial no figuraba ninguna actividad de Jerí, ayer domingo.

Sobre la presencia de Zhihua Yang (que no participó), el ministro señaló que se trata de un evento abierto y que desconocía si asistiría.

“Yo no conozco al señor, no sé si ha venido o no. Es un tema de elección”, sostuvo.