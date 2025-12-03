El presidente José Jerí Oré llegó a la región Tacna para participar en la ceremonia cívica de izamiento del Pabellón Nacional, acto que congregó a autoridades regionales, representantes de las Fuerzas Armadas y ciudadanía.

La actividad se desarrolló en un contexto de agenda oficial en la zona fronteriza, donde el jefe de Estado cumplirá diferentes compromisos institucionales.

Autoridades locales acompañaron el izamiento

Durante la ceremonia, autoridades de la región Tacna y funcionarios del Ejecutivo acompañaron el izamiento del símbolo patrio, en un evento que reforzó la importancia de las actividades cívicas en regiones.

Hasta el momento, no se han dado detalles adicionales sobre las siguientes actividades que el mandatario desarrollará durante su visita oficial a Tacna.