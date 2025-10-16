El presidente de la República, José Jerí, encabezó hoy una reunión de trabajo con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana en la capital.

El encuentro, realizado en el Palacio Municipal de Lima, permitió conocer los alcances del sistema de videovigilancia que la comuna metropolitana ha puesto a disposición plena de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Este sistema tiene como finalidad prevenir, identificar y sancionar a las personas que intenten generar disturbios, causar daños a la propiedad pública o alterar el orden durante manifestaciones.

Desde el Centro de Control de Operaciones (CECOP), las imágenes captadas se comparten en tiempo real con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Serenazgo, lo que permite una respuesta articulada e inmediata ante posibles actos ilícitos.