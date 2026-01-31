El presidente José Jerí encabezó el homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria, una de las festividades religiosas y culturales más importantes del país, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La ceremonia se realizó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno y congregó a autoridades y representantes de diversas agrupaciones culturales.

La actividad se inició con la colocación de ofrendas florales, seguida de un breve recorrido procesional de la imagen y un acto paralitúrgico.

Posteriormente, se desarrolló un pasacalle cultural con el acompañamiento de una banda musical , en el que participaron distintas asociaciones folclóricas con presentaciones de danzas tradicionales como caporales, morenada y diablada.

En el homenaje estuvieron presentes el ministro de Cultura, Alfredo Luna; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica; así como otros invitados.

La Virgen de la Candelaria es especialmente venerada en la ciudad de Puno, donde es considerada patrona, y su festividad, celebrada cada febrero, reúne a miles de fieles, danzantes y músicos del Perú y del extranjero.