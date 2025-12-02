El presidente José Jerí solicitó al Congreso de la República autorización para viajar a Ecuador el próximo 12 de diciembre, con el fin de participar en el encuentro binacional Perú–Ecuador, donde está prevista la suscripción de la Declaración Presidencial de Quito.

El pedido se presenta en un contexto de estado de emergencia e incremento de homicidios en el país, situación que ha marcado el debate en torno a la seguridad interna.

Agenda: Declaración de Quito y cooperación 2025–2026

De acuerdo con el documento remitido al Parlamento, la agenda del jefe de Estado incluye el tratamiento de problemáticas bilaterales y la aprobación del Plan de Acción de Quito 2025, instrumento que —según detalla el oficio— orientará la cooperación binacional 2025–2026 con énfasis en desarrollo y bienestar para ambos países.

El presidente despachará de manera virtual

El oficio señala que Jerí continuará encargado del despacho presidencial de forma remota, haciendo uso de tecnologías digitales, amparado en el artículo 8-A de la Ley 29158.

Esta modalidad ya había sido utilizada previamente por la expresidenta Dina Boluarte para operar de manera virtual mientras se encontraba fuera del país.

“El presidente de la República se mantendrá a cargo del despacho (…) empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse”, señala el documento dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El Congreso deberá debatir y votar la autorización en los próximos días.