La solicitud de convocatoria para el pleno de extraordinario a fin de debatir la moción de vacancia contra el presidente José Jerí completó las firmas exactas y necesarias.

Tras sumar las firmas de las bancadas de as bancadas Alianza para el Progreso (APP) y Podemos, el Congreso consiguió las 78 rúbricas que exige el Reglamento.

El presidente José Jerí es cuestionado, entre tantos temas, por el caso Chifagate.

NÚMEROS

Las bancadas firmantes fueron APP (11), Renovación Popular (11), Podemos (9), Juntos por el Perú (8), Acción Popular (7), Avanza País (6), Perú Libre (6), Bloque Democrático (5), la Bancada Socialista (5), Honor y Democracia (4) y los no agrupados (6).

Sin embargo, tal como se adelantó, grupos parlamentarios como Fuerza Popular (FP) y Somos Perú, esta última bancada de gobierno, no estamparon sus firmas.

Al respecto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el documento fue recibido con 81 firmas digitales. Sin embargo, aseguró que solo 29 son válidas y que el congresista Luis Kamiche (APP) retiró su firma. “Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno”, indicó.

Ya están las 78 firmas para convocar al pleno extraordinario para tratar la vacancia contra el presidente José Jerí. pic.twitter.com/hPyVqhUTRm — Sofía López (@SofiaLopezLl) February 12, 2026

NOMBRES

Si bien José Jerí no ha dejado la presidencia, desde el Congreso ya buscan un reemplazo.

Así como sonó con fuerza el nombre de María del Carmen Alva, la bancada de la lampa se reunió ayer para evaluar a un candidato y se consideró a Juan Carlos Mori Celis, actual presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones como un reemplazo.

Cabe precisar que el Pleno podría ser convocado la próxima semana.

El presidente del Congreso encargado, Rospigliosi, había adelantado en sus redes sociales que si se consiguen las firmas “el pleno se convocará”.

“Eso establece el reglamento, que hay que cumplir”, escribió en X.