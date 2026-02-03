El presidente de la República, José Jerí, recibió este martes las cartas credenciales del embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos en el Perú, Bernardo Navarro, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

A su llegada a la sede del Poder Ejecutivo, el nuevo representante diplomático estadounidense fue recibido con los honores correspondientes, conforme al protocolo oficial.

Acompañamiento de autoridades diplomáticas

Durante el acto de entrega de credenciales, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Por su parte, el embajador Bernardo Navarro acudió a la ceremonia junto a la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en el Perú, Joan Perkins.

Inicio formal de funciones diplomáticas

Con la presentación de las cartas credenciales, Bernardo Navarro queda formalmente habilitado para ejercer sus funciones como embajador de Estados Unidos en el Perú, en el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países.