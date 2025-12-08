El presidente de la República, José Jerí Oré, se pronunció tras la reciente decisión del Parlamento de inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para ejercer cargos públicos durante 10 años y levantar su fuero para permitir eventuales procesos penales en su contra.﻿​

En declaraciones desde Piura, el mandatario expresó su apoyo a esta medida y subrayó que cada institución debe actuar de manera independiente, dentro de sus atribuciones.

“El Congreso es autónomo plenamente para poder decidir conforme a sus atribuciones”, expresó.

Asimismo, destacó que si algún ciudadano siente que se han vulnerado sus derechos, puede recurrir a otras instancias judiciales o constitucionales para hacer valer sus reclamos.

“Cada institución es independiente y cada decisión que toma debe respetarse”, recalcó.

Inhabilitada

Con la medida formalizada mediante la Resolución Legislativa 008-2025-2026, Espinoza queda impedida de ocupar cargos públicos por 10 años y está sometida a la posibilidad de investigaciones penales por presuntas irregularidades en su gestión como fiscal de la Nación.

La sancionada anunció que interpondrá acciones de amparo y otros recursos en busca de revertir la sanción, pues alega vulneraciones a la Constitución y al debido proceso.﻿​

El Legislativo sostiene que la sanción se justifica por las presuntas infracciones constitucionales de la exfiscal al suscribir la Resolución de la Fiscalía de la Nación 2246-2024.﻿​

Esta disposición instruía a los fiscales del país a no acatar la Ley 32130, que devuelve a la Policía las investigaciones preliminares de los procesos penales, lo que el Parlamento interpretó como desacato al ordenamiento legal vigente.