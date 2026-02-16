El presidente José Jerí confirmó que viene siendo objeto de amenazas vinculadas a los operativos de requisa implementados en las cárceles del país. Según reveló, recientemente ha tomado conocimiento de nuevos intentos de intimidación que se han vuelto cada vez más directos.

“Hace un par de días tomé conocimiento de nuevos intentos de amedrentamiento más expresos”, comunicó Jerí ante los medios.

El jefe de Estado manifestó que las amenazas incluyen la posibilidad de atentados tanto en su domicilio como en otros lugares donde suele transitar. Además, advirtió que también existe el riesgo de sufrir represalias cuando regrese a realizar visitas en los centros penitenciarios.

“Podrán mandarme amenazas o indirectas, podrán planificar sus atentados contra mi vida, en mi casa. Querrán hacerme una emboscada cuando vuelva a los penales. Podrán seguir planificando todo lo que quieran pero eso reafirma que estoy en el camino correcto” expresó el jefe del Ejecutivo.

A pesar de las intimidaciones, Jerí aseguró que no detendrá las medidas implementadas en el ámbito de la seguridad penitenciaria. El presidente enfatizó que estas presiones confirman que las acciones emprendidas van por el rumbo adecuado.

El mandatario declaró que está preparado para asumir cualquier riesgo necesario en favor de la paz social de los peruanos. Asimismo, ratificó su compromiso tanto con la lucha contra la inseguridad como con garantizar la neutralidad en el próximo proceso electoral, tal como lo demanda la población.