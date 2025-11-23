El presidente de la República, José Jerí, declaró en entrevista con El Comercio que su gobierno aún evalúa las acciones a tomar respecto a la situación de Betssy Chávez, hoy en la embajada de México, tras conocerse la sentencia en su contra. Señaló que México “sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente”.

El jefe de Estado precisó que las decisiones se tomarán con el premier Ernesto Álvarez y el Gabinete, en estricto cumplimiento de los compromisos internacionales. No obstante, afirmó que no descarta ninguna medida.

“Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”

Jerí sostuvo que está abierto “a todo tipo de posibilidades y decisiones” y remarcó que, de ser necesario, podría ordenarse el ingreso a la sede diplomática mexicana.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas que no me tiembla la mano”, expresó el mandatario.

El presidente indicó que las autoridades mexicanas conocen la presencia de la Policía peruana en los exteriores de la embajada y reiteró que la prioridad del Ejecutivo es cumplir el mandato judicial vigente.

Relación bilateral y críticas regionales

Consultado sobre un posible restablecimiento de relaciones políticas con México tras un cambio de gobierno, Jerí afirmó que el vínculo bilateral ha sido afectado por “excesos de injerencia” desde 2021 y que no permitirá nuevas afectaciones a la soberanía peruana.

Ante la advertencia del presidente colombiano Gustavo Petro, quien señaló que Colombia retiraría a su embajada si el Perú “agrede” la sede mexicana, Jerí respondió:

“A palabras necias, oídos sordos.”

Proyecto sobre información reservada: “No es contra la prensa”

El presidente también se refirió al proyecto del Ejecutivo que incorpora al Código Penal el delito de revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales. Jerí rechazó que la medida busque criminalizar el trabajo periodístico.

“Jamás. Siempre he defendido la libertad de expresión. No estamos actuando contra la prensa”, afirmó.

Explicó que la propuesta está dirigida a funcionarios públicos y que busca evitar filtraciones que comprometan operaciones policiales y de inteligencia.

“¿Para qué sirve mi trabajo de inteligencia si revelan mi estrategia? La información es un poder y hay que ser prudentes cuando estamos en guerra contra la criminalidad”, agregó.