El presidente de la República, José Jerí, reafirmó el compromiso del Gobierno de transición de garantizar la realización de elecciones generales libres, transparentes e imparciales, previstas para el 12 de abril, como parte de una transición democrática ordenada.

El pronunciamiento se dio durante el saludo protocolar del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, ceremonia en la que el jefe de Estado destacó que la defensa irrestricta de la democracia constituye uno de los pilares fundamentales de su gestión.

“Nuestra razón de ser es asegurar un proceso electoral democrático, libre, transparente e imparcial, cueste lo que cueste”, afirmó el mandatario ante representantes de misiones diplomáticas y organismos internacionales.

Seguridad y estabilidad como prioridades del Gobierno

En su discurso, el presidente Jerí señaló que el compromiso con el proceso electoral se complementa con otras prioridades del Ejecutivo, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la preservación de la estabilidad económica, a las que calificó como indispensables para el desarrollo del país.

“Las prioridades que nos hemos planteado pasan por fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la delincuencia”, sostuvo, subrayando que estas acciones se ejecutarán sin concesiones.

Respeto al Estado de derecho y fortalecimiento institucional

El jefe de Estado remarcó que el Perú mantiene su compromiso con el respeto al Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones, condiciones que consideró esenciales para generar confianza ciudadana y garantizar una adecuada observación internacional de los comicios.

En ese marco, expresó su convicción de que las elecciones permitirán una transición política responsable. “Estoy convencido de que quien resulte electo sabrá asumir con orgullo y responsabilidad el desafío de conducir al país por la senda del crecimiento”, manifestó.

Llamado a la comunidad internacional

Finalmente, el presidente valoró el respaldo de la comunidad internacional y señaló que su acompañamiento será clave para consolidar un proceso electoral legítimo.

“El apoyo y la colaboración de todos ustedes, amigos del Perú, será clave y determinante”, indicó, al reiterar que el Gobierno continuará promoviendo un clima de confianza democrática, con instituciones sólidas y respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos.