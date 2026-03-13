José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú y congresista de la bancada, anunció que su grupo parlamentario no otorgará voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles hasta que se imponga una sanción a la Transportadora de Gas del Perú por el colapso en el suministro de gas natural vehicular. El pronunciamiento se produjo durante una manifestación de madres gestoras de ollas comunes frente a las instalaciones de la empresa estatal, donde las afectadas denunciaban el encarecimiento insostenible de combustibles alternativos.

Las representantes de clubes de madres de diversos puntos de Lima expusieron su imposibilidad de cumplir con la preparación de alimentos para sus comunidades. Luna Gálvez respaldó públicamente esta queja al señalar que los incrementos generalizados en combustibles y víveres han generado angustia generalizada en sectores vulnerables.

Las afectadas enfrentan restricciones severas para adquirir balones de gas debido a su elevado precio actual en el mercado. Esa situación paraliza la operatividad de comedores populares y actividades solidarias dependientes de cocción diaria.

Luna Gálvez demandó intervención presidencial inmediata contra la empresa transportadora de gas natural. Al referirse a la responsabilidad empresarial, sostuvo que el Estado no puede tolerar que compañías privadas generen daños masivos sin enfrentar consecuencias proporcionales.

“El presidente tiene que ponerse los pantalones y sancionar inmediatamente a esa empresa, no podemos (...) permitir que las empresas privadas se salgan con la suya y no pasa nada. ¿Y todo el daño a país? No pasa nada, tienen que pagar y yo les anuncio, Podemos Perú no va a renovar la licencia a esta transportadora hasta que haya un segundo ducto que nos asegure que esto no vuelve a ocurrir”, expresó.

El candidato enfatizó que su agrupación política impulsará la no renovación de la licencia operativa de la compañía afectada. Esta medida se mantendrá vigente hasta la construcción de un segundo ducto que garantice estabilidad permanente en el abastecimiento energético nacional, según el candidato presidencial.

Los congresistas de Podemos Perú también anticiparon acciones contra el titular del Ministerio de Energía y Minas. La bancada evalúa la censura del ministro como mecanismo adicional de presión institucional.

Luna Gálvez reiteró la postura inflexible de su bancada respecto al respaldo al Consejo de Ministros. Al confirmar esa determinación estratégica, dejó claro que ningún voto de confianza se otorgará sin compromisos concretos de sanción a los responsables del desabastecimiento.

El pronunciamiento legislativo busca forzar soluciones estructurales al problema recurrente de suministro de combustibles. La crisis expuso vulnerabilidades críticas en la infraestructura energética que afectan tanto al transporte público como a la economía doméstica de amplios sectores poblacionales.

Mientras tanto, la empresa TGP anunció este viernes el restablecimiento del servicio de gas natural y líquidos de gas natural desde las 6 am. La compañía también precisó que la entrega del gas se regularizará a lo largo del día hasta alcanzar su máxima capacidad el sábado 14 de marzo.