El congresista José Luna Gálvez insistió ante el Poder Judicial su solicitud para que se deje sin efecto la acusación fiscal que plantea 22 años y ocho meses de prisión en su contra y, además, se archive el proceso penal que enfrenta por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su partido Podemos Perú ante la ONPE.

El legislador apeló la resolución emitida el 6 de noviembre por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró “improcedente” la tutela de derechos presentada por su defensa. Con ese recurso, buscaban suspender o anular el requerimiento acusatorio fiscal del 18 de julio —en el que se le imputa como presunto autor de organización criminal y cohecho activo específico—, además de dejar sin efecto la disposición fiscal N.º 18, emitida el 14 de diciembre de 2020, que formalizó y prorrogó la investigación preparatoria. También solicitaron que todos los actuados del caso se declaren nulos y se disponga su archivo.

La defensa del parlamentario pide a la instancia superior que revoque íntegramente la resolución impugnada y, al reformarla, declare procedente la tutela de derechos, ordenando al juez de primera instancia que se pronuncie de fondo sobre este recurso.

Frente a este pedido, el juez Jorge Chávez Tamariz decidió el pasado 4 de diciembre “conceder” el recurso de apelación y enviarlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si dicha instancia lo admite a trámite, deberá programar una audiencia virtual para evaluar el caso con la participación de las partes procesales, antes de emitir una decisión en los próximos días.

Es importante recordar que José Luna Gálvez también enfrenta una investigación preparatoria en la Fiscalía, junto a otras personas, por los presuntos aportes ilegales que habrían realizado las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de su primer partido, Solidaridad Nacional, en 2011 y 2014.