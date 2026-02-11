José Luna Gálvez, congresista y líder de Podemos Perú, presentó un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el que solicita declarar la vacancia de José Jerí por permanente incapacidad moral.

En su escrito, Luna Gálvez solicita que se inicie el procedimiento parlamentario para declarar la vacancia presidencial, señalando expresamente la causal de “permanente incapacidad moral”, tal como lo establece el artículo 113 de la Constitución.

La presentación del documento sugiere que la bancada de Podemos Perú no solo respalda la convocatoria a un pleno extraordinario, sino que también estaría a favor de una eventual destitución del presidente.

La propuesta llega en medio de cuestionamientos públicos al presidente y de pedidos de diversos sectores del Congreso para debatir su situación en el pleno. En los últimos días, diversas bancadas han evaluado respaldar un pleno extraordinario con agenda única para abordar una posible censura o vacancia.

