José Luna Gálvez dice que si Daniel Urresti, el exministro del Interior sentenciado por asesinar al periodista Hugo Bustíos, recupera su libertad, lo nombrará su titular del Interior.

En entrevista con Correo, responde a los cuestionamientos en su contra, los de sus candidatos y su partido, además no pierde la oportunidad para referirse a su contrincante, el candidato Rafael López Aliaga.

José Luna Gálvez recibió a Correo antes de una actividad de campaña en el distrito de El Agustino. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

¿Por qué incluir a personajes de la gestión de Pedro Castillo en su partido como Guido Bellido?

Hemos hecho una especie de alianza con un grupo de gente que estuvo dirigido por el señor (Róger) Nájar. Él tenía un equipo de personas que ya estaban separándose de Castillo, pero tenían organización en el sur del Perú. Son gente bien intencionada, gente que quiere un cambio y que en muchos temas coinciden con nosotros.

¿En qué?

Ese grupo humano nos apoyó en el Congreso para sacar la AFP, para pelear por los bonos ONP, para sacar la ley contra la usura bancaria. Por eso decidimos unirnos con ellos y convocarlos, porque su equipo estaban en la misma posición que nosotros, en términos de lucha contra el abuso del sistema financiero o la posición de dominio.

¿Esas serían las coincidencias ideológicas que tendría con el señor Raúl Noblecilla?

Más que ideológicas, nosotros los de Podemos somos un partido de centro pragmático. Las ideologías son cuestiones que se usan para dividir a las personas más que para unirlas.

¿Sabía que su candidato a la vicepresidencia, Raúl Noblecilla, tiene dos denuncias por violencia y una sentencia por lesiones graves?

Bueno, me he enterado con los anuncios que han salido y él ha explicado que no tiene ningún problema, que incluso su señora ha salido a respaldarlo.

Pero ha reconocido que tiene las denuncias...

Denuncias tenemos todos y todo aquel que está en política, debe tener más denuncias todavía.

José Luna dice que "denuncias tienen todos", al ser consultado por las denuncias de violencia contra su candidato Raúl Noblecilla. Foto: GEC.

Guido Bellido afrontará muy pronto un juicio por obstrucción a la justicia, ¿qué aporte puede darle una persona como él a su partido?

Guido Bellido es muy querido en todas las sierras del Perú. Es una persona que representa al estudiante universitario que ha luchado y ha mantenido una posición en defensa de su pueblo, de sus provincianos. No tiene ninguna mancha con respecto a eso. Lo que debe preocuparnos es que alguien sea un ladrón, un proxeneta, un delincuente. Si hay denuncias por hacer actividad política, eso no elimina a nadie.

¿Coincide con ellos en la posibilidad de indultar al señor Pedro Castillo?

Nosotros entendemos luego de muchos análisis que lo de Pedro Castillo ha sido un arrinconamiento político, como ocurre en todos los países que se arrincona cuando gana alguien que es totalmente opuesto. Y no estuvo preparado para gobernar. Puede haber cometido muchas cosas por imprudencia, pero es una cuestión política y se tiene que buscar una solución política y si nosotros queremos crecer el próximo año crecer al 7% de producto bruto interno, tenemos que buscar la paz, la tranquilidad y hacer un alto a los enfrentamientos.

No respondió, ¿lo indultaría?

Nosotros sí, creo que procedíamos a eso, pero vamos primero a ganar y luego a tranquilizar y lograr la paz en el Perú. Yo estoy abierto a conversar con todos. Yo no estigmatizo por cuestiones de ultraderecha, izquierda, centro, ultra izquierda, no podemos hacer eso porque son parte del Perú.

¿Ese indulto incluye a otros expresidentes sentenciados por corrupción?

No, no, los ladrones son ladrones. Nosotros no aceptamos ladrones. Una cosa es diferencias políticas, prisiones políticas, ataques políticos, juicios políticos por todo y eso yo lo he vivido en carne propia, cómo se me ataca por enfrentar al gran capital. Yo he vivido en carne propia porque por inscribir un partido estoy en un proceso legal, ocho años ya. Por escribir un partido y me sacan una resolución que dice que no puede tocar el tema, no puede defenderse, no puede hablar. Y ahora sí ya puedo hablar porque ha vencido el plazo. Pero imagínense eso que es inconstitucional. Entonces, yo soy uno de los agredidos. Mi hijo lo metieron preso, mi hijo estuvo en Estados Unidos, vino y por haber venido a Perú porque murió su abuela, lo metieron preso. Todo eso han hecho conmigo. Y entonces, ¿qué no han hecho con todos los demás que quieren luchar? Pero yo me he enfrentado sin polo, sin camisa y dándole cara a los grandes bancos del Perú que tienen su AFP, que tienen monopolios y oligopolios, pero que abusan, han abusado de todo el pueblo peruano.

Usted dice a los corruptos no, entonces, ¿tampoco indulto para los sentenciados por homicidio?

Pero depende de qué cosa lo han sentenciado, porque si es una guerra, una guerrilla o una lucha política.

José Luna está a favor de indultar al expresidente Pedro Castillo. (Foto: PJ)

El señor Daniel Urresti está sentenciado por asesinato...

Daniel Urresti ha sido preso políticamente, los que mataron ya están presos, ya están sentenciados, sino cuando entró la política, lo metieron a él.

¿Lo indultaría?

No, él va a salir libre porque es inocente. Él no necesita indulto. Yo les aseguro que no necesita indulto porque he estudiado su tema. A él, por haber ingresado a la política y por haber estado con Podemos, iba a ser el próximo alcalde y próximo presidente de la República, a él lo metieron los poderes que siempre manejan porque es altamente peligroso. Los que mataron a ese señor ya están investigados, condenados, presos y detenidos.

¿Lo ha visitado el año pasado o este año?

Sí, lo he visitado y estuvo enfermo, estuvo deprimido, pero su posición sigue siendo firme. Es un nacionalista, un experto en seguridad ciudadana que el Perú está perdiendo.

¿Lo ayudó o ha elaborado el plan de gobierno vinculado a la seguridad ciudadana?

Él desde un comienzo, hace cinco años con un equipo de coroneles y generales, elaboró un plan de seguridad ciudadana al detalle, porque ya veíamos que esto seguía creciendo. Que el problema del Perú iba a ser las extorsiones, la inseguridad, los secuestros, por dos razones. El narcotráfico seguía creciendo, la minería ilegal seguía creciendo y el precio internacional del oro seguía subiendo. Cuando eso ocurre, cuando esos factores ocurren, la delincuencia internacional va a venir al Perú a robar, extorsionar, asesinar. ¿Por qué? Porque ocurre como así ocurrió en otros países, la fiebre del oro. Cuando eso ocurre la delincuencia se incrementa, se multiplica. Y es lo que ha ocurrido ahora. Pero él es el experto y él va a salir porque es inocente.

¿Si sale lo va a nombrar su ministro del Interior?

Por supuesto, él va a ser el que va a dirigir, pero hay un equipo, él es una cabeza, el especialista en investigación es el comandante Iguana y otros generales antiguos que están trabajando con nosotros para armar todo ese equipo de investigación. Nosotros vamos a reforzar la policía de investigaciones del Perú, reforzando la inteligencia del Ejército, la Marina, la FAP, con la Policía y vamos a pagar bonos para que seleccionar de los 130 mil policías a 20 mil policías para prepararlos en investigaciones y ternas. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el 50% del presupuesto del Congreso de la República para asignarlo directamente a seguridad ciudadana, directo. Esos son 850 millones directos para preparar esos 20 mil policías de investigaciones que tiene que dedicarse a infiltración, que tiene que estar en la calle como mototaxistas, taxistas, heladeros, vendedores, ambulantes, infiltrados para poder capturar a todos estos delincuentes.

¿No sería provocador colocar al señor Urresti como ministro del Interior si sale de prisión?

Por supuesto que debe ser provocador y le debe causar mucho temor a todos los delincuentes, porque él los va a arrasar, él no va a parar nada. Él viene con todo, toma el cerro y los captura inmediatamente.

Daniel Urresti cumple una sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. (Foto: Andina)

¿Cuál es el mérito de Herminia Chino (madre de Betssy Chávez) para ser candidata en Podemos?

Cuando hicimos los estudios en Tacna, Betssy Chávez es considerada un símbolo de la mujer resistente y valiente en Tacna. Y ella sale en las encuestas.

¿La madre o Betssy Chávez?

La mamá, porque ella se presenta como la mamá de Betssy Chávez. La población de Tacna la estima, la ubican como una mujer peleadora, que no se rinde y que sigue peleando.

¿No es caer en el facilismo como hacen muchos partidos de clocar a exfutbolistas o artistas para jalar votos?

Nosotros estamos en contra, no creemos que una vedette, un futbolista, un borracho o un tiktoker, porque baila salta (debe ser candidata), eso no, la señora es política. Si usted la escucha, va a debatir con usted políticamente.

¿No cree que tiene agenda propia? Porque la hemos visto impulsando su libertad...

Es que atrás de la libertad de su hija está su posición política de lucha contra los monopolios, oligopolios, la posición de dominio, el abuso del poder. Cuando uno conversa con la señora, se da cuenta porque tiene esa posición.

Sin embargo, usted cuestionó que haga campaña desde la embajada...

Es que eso si no se debe hacer. Porque cuando uno está asilado, no se hace porque estás comprometiendo a otro estado.

Podemos lidera la lista de candidatos sentenciados por temas penales...

No creo que lideremos eso.

Lidera la lista con 19 candidatos sentenciados...

No creo que lideremos eso. Nuestros candidatos, todos han sido seleccionados porque no tienen nada vinculado a robar.

Son sentencias que ellos han consignado en sus hojas de vida ante el JNE...

De repente su mujer lo acusó y lo sentenciaron, pero no va a encontrar ningún ladrón ni ningún cobarde en esa lista.

José Luna dice que la madre de Betssy Chávez postula porque es un pedido de las bases de Tacna. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Si hablamos de omisión de alimentos tienen 11 candidatos sentenciados, entre ellos Roger Nájar...

Lo que nosotros cuidamos es que no entren a robar y venderse como otros congresistas. Pueden decir lo que digan de Noblecilla, pero ni va a robar, ni va a venderse, ni alquilarse, puede decir lo que desea de Cecilia, pero ni va a robar, ni va a venderse, ni va a alquilarse. Pueden decir lo que digan de Noblecilla, pero ni va a robar, ni va a venderse, ni alquilarse, puede decir lo que desea de Cecilia, pero ni va a robar, ni va a venderse, ni va a alquilarse. Y lo más importante no se va a quebrar. Ninguno de nosotros nos vamos a quebrar. Nosotros sí queremos un cambio de verdad y vamos a ir al cambio.

¿Cree que el estar tantos años en política sea en el motivo por el que tenga procesos en la Fiscalía como el caso de las firmas?

Es por inscribir a mi partido con un millón de firmas. Ahora se inscriben con 20 mil firmas y tienen 5 mil falsas. Ese proceso terminó en ocho firmas y al jovencito que lo hizo (falsificar firmar) ya lo sentenciaron, fue un proceso de siete años donde me dijeron “gángster” y “ladrón”, donde no podía defenderme, porque la resolución decía que no puedo tocar el tema.

Ese caso no está archivado en Fiscalía...

No, tiene ocho firmas y va a seguir.

Tiene otra investigación por aportes de Odebrecht y OAS...

Eso fue una caso por Solidaridad Nacional en el que me menciona Martín Bustamante, que “para la campaña le dimos al secretario general”. Han pasado siete años. Salió el peritaje y dice que yo no tengo ni un solo sol.

¿Cómo la ciudadanía puede confiar en una persona con este tipo de procesos fiscales?

Ya retiró lo que dijo (Martín Bustamante).

Ninguno de los casos mencionados están archivados en Fiscalía...

Pero los van a archivar. Lo van a retirar porque ya la Fiscalía hizo el peritaje a mí. Y el peritaje sale diciendo que yo no tengo un solo sol y más bien que tengo millones en mi disposición. Entonces, ¿qué cosa queda ahora? Me abrirán otro motivo. Van a seguir buscando algún motivo para manchar a Pepe Luna, que ingresó a la política a servir y no cobra sueldo.

José Luna tiene investigaciones en la Fiscalía. (Foto: Facebook Podemos)

¿Conoció a Andrea Vidal?

¿Quién será esa señorita?

Es la mujer que fue asesinada a 60 balazos vinculada a la presunta red de prostitución...

No, ni sé ni quién ha sido asesinada.

¿Su hijo la conoció?

No, yo no sé. Nunca le he preguntado por su vida privada.

Vidal denunció a la esposa de su hijo por agresión hace muchos años y hay vinculaciones de ella con su partido.

¿Qué? ¿Andrea Vidal? No, no, ninguna vinculación, no la conozco, nunca la he visto.

¿Para usted existió una red de prostitución en el Congreso?

No, para mí no se han culminado las investigaciones, debe investigarse mucho más. Y eso lo debe intervenir la Fiscalía.

¿El presidente José Jerí debe dejar el cargo?

Nosotros ya de un momento pusimos la cosa claras. José debería dar un paso al costado y bajar la presión que tiene todo el país en este momento que debemos ir a un proceso electoral sano, tranquilo y limpio.

¿Por qué podemos se demoró en firmar la convocatoria al pleno extraordinario?

Yo he denunciado mi posición desde el comienzo. Yo no le tengo ni le debo a nadie. Yo soy un empresario exitoso, no soy un ganapán que está buscando un real.

¿Cree que Fuerza Popular (FP) blinda al señor Jerí?

Bueno, pregúntele a usted a FP por qué no le pide que dé un paso costado.

¿Cuál es su lectura ya que comparte espacio con ellos en el Congreso?

Yo pienso que hay mucho compromiso con él.

¿Qué tipo de compromiso?

No sé, pues internamente qué compromiso tendrá. Yo estoy en mi campaña y saliendo a nivel nacional. Lo que yo entiendo, apenas tocó el tema, yo personalmente le dije en público, Jerí da un paso al costado y déjanos tranquilo. Porque él fue puesto para que lleve una elección tranquila ¿Y para qué? Para que luche contra la inseguridad ciudadana. Dos temas importantes se le encargó en el Congreso. Y es lo que tenía que hacer. Pero si no ha hecho eso, entonces que un pasado costado.

José Luna considera que el presidente José Jerí debe dar un paso al costado. Foto: Presidencia.

En las últimas semanas arremetió contra Rafael López Aliaga, algunos señalan que podría ser porque lidera las encuestas...

A López Aliaga lo conozco hace 25 años. Él me ataca a mí. Él decía que soy un gángster, un delincuente y yo no podía contestarle hace tres meses por una resolución de un juez mermelero que ha recibido plata para emitir esa resolución porque es inconstitucional. Esa resolución dice que yo no puedo ni tocar el tema ni hablar nada sobre el caso y de eso se han aprovechado los medios que ahora quiero verlos, pues ahora los quiero ver para pecharlos ¿cuántos partidos han falsificado firmas? Más de 30 partidos tienen dos mil, 5 mil firmas, ¿qué son ellos? ¿por qué no están presos, investigados o detenidos?

¿Cree que López Aliaga es un candidato peligroso?

López Aliaga siempre ha sido, cuando estábamos con Lucho, una debilidad, no una fortaleza. Porque cuando él se marea, dice cosas, hace cosas que realmente son incongruentes y no tiene ningún sentido. Y solo agrega la palabra, “es mi opinión” y se acabó. Yo he respondido porque él ha estado ya hace como un año diciendo gángster y delincuente. A él le he dicho una parte de su verdad, eres un lobista, no es un empresario, él obedece a los lobbies, hace lobbies y consigue todo en base a favores que ha pedido y ahí está clarísimo. Fujimori le entregó las primeras concesiones y la última concesión, se la entregó el último día 27 de Sagasti. Entonces hace el lobby para conseguir eso. Luego dice caviar y delincuente a todos, pero si le han entregado la concesión un 27 de julio

¿Por qué cree que lidera las encuestas?

Por una cosa muy simple. Él ha sido alcalde de Lima, se ha prestado 4 mil millones a nivel en bonos y lo está usando para hacer una campaña y está dejando Lima endeudada por tres periodos. No van a poder hacer obra tres alcaldes que lleguen y entonces con eso todavía se mantiene hasta que la gente lo vaya conociendo poco a poco, pero usted se imagina una persona con ese perfil psicológico que tenga el poder, ¿qué cosa haría con todos los que se le oponen o que un periodista nada más le pregunte algo que lo incomode?, lo trata de mermelero, delincuente, asesino, caviar, terruco. Esa es su forma de contestar. Entonces definitivamente es peligroso, pero para nosotros era una debilidad. Con Lucho nosotros evaluamos porque somos gente muy formada políticamente. Él era un peligro. Si bien es cierto, es su amigo porque era de Chiclayo, pero es un peligro. Se va a tomar, se la pega y no sale dos o tres días, luego habla y luego hay que pedir disculpas de todo lo que ha dicho y hecho. Eso va a ocurrir.

¿Cree que no pase a segunda vuelta?

No sé si pasará segunda vuelta, pero lo que sí, yo les pido a la población evalúen bien, busquen personas más sensatas. Que nos lleven a la tranquilidad y paz. Si no logramos tranquilidad, estabilidad en nuestro país, no vamos a crecer y no vamos a aprovechar la oportunidad que se nos está presentando a nosotros de que el cobre tenga el más alto precio, el oro tenga el más alto precio de todos los tiempos, más de 5 mil dólares la onza Troy. Eso nunca ha ocurrido. Es la oportunidad de Perú de crecer a más del 7%.

José Luna Gálvez considera a su contrincante Rafael López Aliaga un candidato peligroso. (Foto: GEC)

Una de sus propuestas banderas son los retiros de los fondos de las AFP, ¿en su gobierno habrá más retiros?

Nosotros ya estamos en otra etapa. Lo que queríamos era demostrar que tanto la ONP como la AFP eran proyectos fallidos. Esos proyectos fueron diseñados hace más de 20 años para efectos de lograr atender a un 20% de la población. Para decirle gráficamente, una persona tiene que estar más de 45 años para que tenga una pensión en planilla ¿Pero qué persona está a 45 años en planilla para poder tener una pensión? sea ONP o AFP. Esos proyectos están fallidos, porque el diseño fue hecho para otra realidad, no para Perú. En el Perú el 80% de los ciudadanos buscan su propio empleo o son de recibo o hacen trabajo informal. Solo un 20% está 45 años en planilla privada o pública. Cuando usted traza un proyecto de pensión y van a llegar ese 100% va a llegar a los 65, 70 años, solo 20% va a estar atendido y 80% va a tener una vejez de lo peor.

¿Y cuál es la propuesta?

Poner el capital semilla. A los jóvenes de 18 a 29 años le depositamos 1500 soles como capital semilla. Eso cuando llegue a los 65 años va a pasar a los 250 mil soles de capital. Más el 1% de lo que él consuma. El informal va a tener 350 mil soles de fondo, fuera de su aporte voluntario. En otras palabras, aseguramos que su pensión sea una pensión digna. A los niños que van a nacer le vamos a colocar 5 mil y en 65 años con los intereses compuestos van a llegar a 700 mil soles. Y esa nueva generación va a tener una pensión equivalente a más de 5000 soles.

¿Y para los adultos mayores?

Los adultos o mayores, vamos a mejorar lo que hasta ahora es Pensión 65. Vamos a ir al programa de pensión digna y vamos a mejorar esa pensión.

¿En cuánto estima esa pensión?

Para nosotros fácilmente es colocar un sueldo mínimo de pensión, que nosotros tendremos calculado en 2 mil millones.

¿En el caso de los aportes en la ONP?

En la ONP nosotros tenemos un compromiso y le llamamos deuda social con los señores que tienen 10 años para abajo. No le quieren dar nada, se han agarrado su dinero, nosotros pusimos una ley de ONP, fuimos al Tribunal Constitucional, hemos ganado todo ello, ahora falta devolverle los bonos. Cuando lleguemos nosotros al gobierno, empezaremos a pagar todos los bonos de ONP, pero ya estamos instalando un nuevo sistema provisional. Estamos planeando reducir el gasto público en 10 mil millones. Existen gastos de viáticos, pasajes, bonos, movilidades, regalías, todo ese gasto que ahora está de más en el Estado y las empresas públicas también nosotros hemos calculado que el 10% facilito lo reducimos con una ley de austeridad.

¿Su plan de reducción de gastos incluye fusionar ministerios?

También planteamos en nuestro plan fusionar ministerios. En una primera etapa hay ministerios que vamos a unir. El ministerio que atiende todos los programas sociales con el Ministerio de la Mujer tienen el mismo concepto y vamos a hacer un ministerio, el Ministerio de la Familia y los Programas Sociales. Otra fusión es el Ministerio de la Infraestructura, para centralizar la infraestructura y evitar la corrupción.

José Luna propone fusionar ministerios, entre ellos, el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto: MIMP)

¿Cómo?

Un año me he dedicado a una comisión a investigar por qué el Perú se ha vuelto corrupto. Entonces, es sistémico corrupto. En otras palabras, la corrupción se ha organizado en el Estado, se ha vuelto normal y están en todos los procesos. Por ejemplo, la Contraloría tiene que luchar contra la corrupción de los gastos públicos, pero al contralor lo ponen los partidos y los trabajadores que hacen auditoría los coloca el alcalde de la región. Si el alcalde de la región coloca a su auditor, su asistente, secretaria técnico y financia su local, cómo ese auditor va a denunciar a ese alcalde, no lo hace. Son los periodistas los que sacan las corrupción y los OCI de cada municipio tratan de maquillar y le quitan pruebas, luego llega a Contraloría y Fiscalía sin pruebas contundentes, luego la Fiscalía archiva. Tenemos que limpiar todo ello, por eso planteamos que el órgano de lucha contra la corrupción no puede ser politizado sino como el BCR, independiente.

¿El primer día de su gobierno derogará las leyes denominadas procrimen que su bancada respaldó?

Nosotros vamos a revisar inmediatamente todo eso y para ver qué cosa favorece a la lucha contra la corrupción y qué no. Estamos en contra la corrupción. No nos pueden acusar de que haber robado un sol.

Sin embargo, su bancada votó en la mayoría de veces a favor de estas leyes procrimen...

No, no, no nos ha interesado eso, no nos hemos metido, no ha sido nuestra (iniciativa).

Igual votaron a favor...

Pero nunca ha habido ningún acuerdo de nada en nuestra bancada. Pero lo que yo sí le aseguro, llegando nosotros empezamos a revisar qué norma de verdad lucha contra la corrupción y qué no. Los poderes fácticos están buscando, peseteando, mermeleando, picando y armando.

¿Denunciará a López Aliaga?

Ya presenté la denuncia, cómo puede decir que soy un delincuente. Él tiene 16 carpetas abiertas pero nadie lo toca.

Habló de preparar a 20 mil policías para luchar con inteligencia, ¿cuánto tardarían en estar preparados?

Nosotros tenemos 130 mil policías en este momento y de ahí calculamos que existirá un porcentaje de corruptos y ya están infiltrados por todos lados. Esos tienen que salir, saldrá unos 10 mil policías de esta limpieza para que queden los policías que no están arreglados o son informantes. Y de ese grupo seleccionamos a los policías para pagarle su bono porque trabajan 24 × 24. Le damos un bono y seleccionamos de los 120 mil que nos quedan, bajamos a 90 mil operativos, escogemos 20 mil y los preparamos. En seis meses tenemos 20 mil policías preparados para hacer infiltración, para que aparezcan como mototaxistas, heladeros, vendedores ambulantes, locos en la calle, policías. Todos mimetizados con toda la sociedad para identificar, con un equipo de alta tecnología, geolocalizando las llamadas del delincuente a donde está. Los tanques no sirven, el Ejército no sirve, declaración de emergencia no sirve (...) Todo eso lo tenemos estudiado y nosotros garantizamos que sí lo hacemos, con Daniel Urresti lo hacemos.