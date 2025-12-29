El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no resolverá los problemas del sector minero y que esta medida solo busca calmar a los mineros artesanales.

“Si no se amplía tienes un millón de ciudadanos que van a incendiar todo el Perú y ninguna empresa minera grande va a poder sacar nada. Entonces, o les damos paz y tranquilidad o nos resignamos a que se encienda la pradera”, detalló en Exitosa.

Luna Gálvez enfatizó que la verdadera solución radica en la aprobación de una nueva ley que regule y formalice la minería artesanal e informal en el país.

“Al ampliar por un año más el REINFO están dejando esta crisis minera que se reaviva siempre que finalizará el plazo, al siguiente gobierno”, agregó.

Como se recuerda, el pasado 17 de diciembre, la Comisión Permanente aprobó la ampliación del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante la Ley N.º 32537, la cual fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta extensión mantiene vigente el registro hasta que se promulgue y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

La normativa establece que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), junto a gobiernos regionales y otras entidades, debe implementar acciones para simplificar trámites, ofrecer acompañamiento técnico y fortalecer las capacidades institucionales para asegurar la culminación del proceso de formalización.

Asimismo, se ordena la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Los titulares inscritos deberán actualizar la georreferenciación de sus operaciones en un plazo máximo de 120 días calendario.