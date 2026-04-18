Desde Chiclayo, el presidente José María Balcázar presentó una serie de acciones destinadas a mejorar la infraestructura en Olmos.

Entre los principales ejes mencionó proyectos de electrificación, acceso a servicios básicos y la futura creación de una universidad.

El mandatario destacó la reciente puesta en marcha de obras eléctricas y remarcó su impacto en zonas rezagadas.

“La luz representa la esperanza y el progreso”, expresó al referirse a la necesidad de reducir la brecha energética.

También señaló que su gestión está enfocada en resultados y no en promesas políticas. “No venimos a ofrecer, sino a cumplir con lo ya ejecutado”, manifestó ante autoridades locales y ciudadanos.

Respecto a la universidad anunciada para Olmos, indicó que el proceso de implementación ya está en marcha y que se reajustará la resolución de la comisión organizadora para otorgarle mayor presupuesto.