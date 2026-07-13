El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que su gestión viene dando prioridad al fortalecimiento de la educación pública, al considerar que representa una inversión para el desarrollo del país. Sus declaraciones se realizaron durante una ceremonia en Arequipa, donde entregó 555 tablets a la Institución Educativa de Señoritas Arequipa.

En la actividad participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Gerber Pérez, y otras autoridades. El mandatario señaló que estos dispositivos permitirán que los estudiantes accedan a información y herramientas digitales para complementar su aprendizaje.

💻 El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la entrega de tabletas electrónicas a la I.E. de Señoritas Arequipa, en la región Arequipa, reafirmando el compromiso del Gobierno con una educación de calidad y con mayores oportunidades para los estudiantes.… pic.twitter.com/jTyEvCdHQi — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 13, 2026

Plantea mayor acceso a educación pública

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que su administración busca ampliar las oportunidades educativas mediante nuevas herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de instituciones de enseñanza. También mencionó que durante su mandato se han creado universidades públicas en diferentes regiones del país.

El presidente destacó la necesidad de contar con más centros de educación superior que ofrezcan formación gratuita y de calidad. En ese sentido, señaló que el impulso a la educación será uno de los principales aspectos que distinguirán a su gestión.

“Yo pienso que nuestro Gobierno se está caracterizando por eso, y se va a distinguir de los demás porque estamos dando un impulso extraordinario a la educación”, afirmó.

El mandatario también aseguró que continuará promoviendo medidas a favor de la educación pública con respaldo del Consejo de Ministros.

“No me cansaré de seguir apoyando a la educación, y para eso cuento también con un Consejo de Ministros que nos apoya en todo ese tipo de empresa. Ahí no perdemos, es una magnífica inversión la que se hace y la que se tiene que hacer en el futuro, tener más acceso más apoyo del Gobierno para que la educación pública sea de calidad”, sostuvo.

Salud también forma parte de las prioridades

Durante su visita a Arequipa, Balcázar señaló que la salud es otro de los sectores priorizados por su administración. El presidente acudió a supervisar los avances de la construcción del Hospital Maritza Campos Díaz, infraestructura que atenderá a población de Arequipa, Cusco y Puno.

La obra forma parte de las acciones que el Ejecutivo viene impulsando en materia de servicios públicos. El mandatario destacó que la atención sanitaria complementa los objetivos de su gestión junto al fortalecimiento del sistema educativo.

Fortaleciendo la atención en salud 🏥 El presidente de la república, José María Balcázar, inspeccionó el avance de la construcción del Hospital Maritza Campos Díaz, una importante obra que permitirá ampliar la capacidad de atención y brindar servicios de salud de mayor calidad.… pic.twitter.com/NcVnLnJnmx — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 13, 2026