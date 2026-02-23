Una investigación periodística de Panorama dio a conocer que José María Balcázar Zelada, quien fue elegido tras la censura de José Jerí, habría cometido un presunto plagio sistemático de la tesis de licenciatura de su hijo, José Balcázar Quiroz, y publicarla posteriormente como un libro de su autoría.

Según el reportaje, estos hechos se remontan al año 2005, cuando Balcázar Zelada se desempeñaba como vocal supremo provisional y buscaba obtener un nombramiento titular ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En ese contexto, el magistrado debía acreditar producción académica para incrementar su puntaje dentro del concurso público.

En ese escenario se publicó el libro Medidas Autosatisfactivas, bajo el sello de la Editorial Rodas. Sin embargo, la obra —de 233 páginas dedicadas a doctrina jurídica— no habría sido elaborada por José María Balcázar Zelada, sino que correspondería a una transcripción literal de la tesis que su hijo, José Balcázar Quiroz, sustentó en 2004 para obtener su título profesional de abogado.

El investigador de la Universidad Humboldt de Berlín, César Bazán Seminario, fue contundente tras analizar ambos documentos: “No hay ningún aporte. Básicamente, lo que hizo fue tomar la tesis y publicarla con su nombre. Es robar ideas”, señaló en declaraciones al dominical.

El peritaje comparativo entre la tesis original de Balcázar hijo y el libro del presidente Balcázar revela coincidencias textuales en capítulos completos, notas a pie de página, bibliografía e incluso en el índice de la obra.

En el marco de la investigación, el exjuez supremo Iván Sequeiros ratificó la gravedad del hallazgo luego de efectuar una revisión comparativa en tiempo real. “Existe transcripción literal. Es una copia textual de la tesis al libro; no cabe duda. Es la misma cita al pie de página, con la misma mención de página exacta”, afirmó.

Un aspecto que generó mayor indignación fue la dedicatoria incluida en el libro. Según la investigación, José María Balcázar Zelada no solo se habría apropiado del trabajo intelectual de su hijo, José Balcázar Quiroz, sino que además —en un acto calificado como “truculento” por los analistas— decidió dedicarle la obra presuntamente plagiada a quien sería la propia víctima del supuesto robo académico.

Desde el punto de vista jurídico, el plagio de una obra configura un delito contra los derechos intelectuales. En ese sentido, sostuvo que, si este hecho se hubiera advertido cuando Balcázar Zelada se desempeñaba como juez, habría motivado su destitución inmediata y la apertura de un proceso penal. “Estaba engañando al Consejo Nacional de la Magistratura para justificar un ascenso”, indicó el exmagistrado.

Si bien el tiempo transcurrido podría haber derivado en la prescripción penal de los hechos, su impacto político mantiene vigencia. En 2026, con José María Balcázar Zelada ejerciendo la Presidencia de la República, su conducta ética en el pasado adquiere relevancia y se convierte en un tema de interés nacional.