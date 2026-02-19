El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, anunció que evaluará el desempeño de los actuales ministros de Estado y no descartó ratificaciones o cambios en el gabinete, según los resultados de dicha revisión.

En sus primeras declaraciones públicas como jefe de Estado, el mandatario aseguró que su gestión mantendrá estabilidad económica y garantizará elecciones generales sin cuestionamientos.

Evaluación del gabinete

“Vamos a evaluar a los ministros, desde mañana pasamos para ver cuál está cumpliendo (su labor) y si hay que ratificarlos, los ratificamos”, señaló.

El jefe del Estado indicó que sostendrá una reunión con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas para revisar aspectos que puedan requerir ajustes, sin afectar la estabilidad macroeconómica.

“(Vamos a) mantener la política monetaria sana para que precisamente los agentes económicos puedan trabajar sin saltos ni preocupación”, afirmó.

También adelantó que evaluará el desempeño del Ministerio del Interior, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, y que se tomarán decisiones en función de los resultados.

Garantía de elecciones transparentes

Balcázar sostuvo que su gobierno trabajará para asegurar un proceso electoral transparente y sin cuestionamientos.

“En este tramo que nos queda, por el cese del anterior presidente, constitucionalmente se ha visto la nueva elección que ustedes han constatado. De esta manera se da un giro constitucional que hemos cumplido esta tarde”, declaró.

El mandatario reiteró que su gestión de carácter transitorio priorizará la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional.