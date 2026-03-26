El presidente de la República, José María Balcázar, participó este jueves en la ceremonia de egreso y graduación de estudiantes de la Policía Nacional del Perú realizada en el distrito de Puente Piedra. En esta actividad se incorporaron más de cinco mil nuevos efectivos que se sumarán a las labores de seguridad ciudadana en el país.

El acto se llevó a cabo durante la mañana del jueves 26 de marzo y contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y de la institución policial. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el ministro del Interior, José Zapata, junto a altos mandos de la Policía.

#EnVivo



El presidente José Balcázar participa en la ceremonia de graduación de estudiantes de la PNP en Puente Piedra



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/HhZOhPPWKV — Canal N (@canalN_) March 26, 2026

Nuevos policías combatirán el crimen organizado

Los egresados pertenecen a la promoción 2024 II denominada Protección Ciudadana, formada en la Escuela Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional. Su incorporación tiene como finalidad reforzar las acciones del Estado frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Al inicio de la ceremonia, el jefe de Estado realizó el saludo a la Bandera de Guerra en compañía del titular del Ministerio del Interior y del comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Este acto forma parte del protocolo institucional que se cumple en este tipo de eventos oficiales.

Posteriormente, el mandatario pasó revista a la formación integrada por los alumnos egresados. Durante este recorrido, realizó un gesto de saludo hacia los asistentes presentes en el lugar.

La incorporación de los nuevos agentes se enmarca en las acciones orientadas a fortalecer la presencia policial en distintas regiones del país. Estos efectivos serán destinados a labores operativas vinculadas a la prevención y control de delitos.

La formación recibida por los egresados está orientada a enfrentar problemáticas relacionadas con la seguridad ciudadana. Su despliegue busca contribuir con las estrategias implementadas por el Estado en esta materia.