El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), señaló que el buffet que reciben los legisladores es un servicio que solamente se brinda los días jueves cuando toca sesión del Pleno.

Precisó que este servicio no se brinda en las reuniones del Consejo Directivo o de la Junta de Portavoces. “Antes de la pandemia ya se daba un buffet en el Congreso, se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno. He escuchado que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de portavoces, no, en absoluto. Solamente cuando hay pleno porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11″, comentó.

“Todos los demás días los congresistas pagan la ración que consumen y son 25 soles. Lo que hemos hecho es a dar el buffet como se daba antes y solo para cuando hay pleno”, añadió.

Sin embargo, Williams afirmó que con el mismo presupuesto también se atienden otros requerimientos como el refrigerio de los periodistas. “Cuando toca el pleno se les da dos refrigerios al día. Todo eso está dentro del contrato”, aseveró.

Estas declaraciones fueron dadas luego que según Cuarto Poder, gracias a una adenda firmada el 12 de diciembre del año pasado, se modificó el contrato suscrito por el Congreso en febrero del 2022 para el concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares, cuyo monto asciende a más de 2 millones de soles.

Esto permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas, que costaba 10.59 soles, por un variado buffet por el que ahora se paga 80 soles por persona.