El presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País) hizo un mea culpa por los errores que se vienen cometiendo en el Parlamento tras conocerse que existía un almuerzo buffet de 80 soles, presuntas irregularidades en la compra de alfombras, así como el alquiler de estacionamientos privados para trabajadores del Legislativo.

“Creo que el mea culpa siempre se tiene que dar, la persona e institución que no reconoce sus errores obviamente los va a volver a cometer. Soy consciente que el Congreso ha tenido algunos errores y hacemos lo posible para corregir, no es fácil”, manifestó el titular del Parlamento.

En esa línea, Williams refirió que -hasta que la Contraloría no establezca alguna irregularidad- no sacará a un personal administrativo, pero admitió que hay indicios que de no existió cuidado al momento de realizar un contrato.

“Hay observaciones acerca de asuntos relacionados a la administración del Congreso, lo que yo he hecho es solicitar una comisión de Contraloría (...) el director general administrativo ha hecho que van a venir a hacer un examen especial, en uno de estos días viene la comisión (auditora), será una o dos veces como máximo de forma presencial y el resto será virtual. Luego nos darán respuesta”, acotó.

También se refirió a los cuestionamientos contra el parlamentario Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular), quien fue denunciado por su expareja en la comisaría de Sullana (Piura) por presunto maltrato psicológico. Al respecto dijo que rechaza cualquier acto que sea violencia contra la mujer.

Sobre la ausencia del expresidente Pedro Castillo, para ser interrogado, Williams señaló que lo mismo ha sucedido ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Agregó que el exmandatario ha pedido brindar sus descargos presencialmente, pero dijo que escapa de las competencias que pueda tener el Parlamento.

“No es usual que un detenido en cárcel, y que ha sido presidente, pueda venir (al Congreso). Las razones están relacionadas a las que pueda decir”, acotó

En otro momento, el presidente del Congreso se refirió a los cuestionamientos al Gobierno por las consultorías en exceso que se realizan en sectores como el de Educación y dijo que es una competencia del Ejecutivo, que ya viene realizando acciones de control.

