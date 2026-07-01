El general en retiro José Williams visitó este martes el local partidario de Fuerza Popular para felicitar personalmente a Keiko Fujimori tras conocerse su victoria en la segunda vuelta presidencial. Al término de la reunión, señaló que acudió a título personal y descartó haber conversado sobre la posibilidad de asumir un cargo en el próximo gobierno.

El excandidato presidencial por Avanza País indicó ante la prensa que durante el encuentro intercambiaron opiniones sobre los principales desafíos que afrontará la próxima administración. Entre los temas abordados mencionó la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del Estado y el desarrollo de distintas zonas del país.

“Hemos hablado acerca de temas relacionados a Fuerza Armada, Policía Nacional, fronteras, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, electricidad en la Amazonía, que es muy importante, agua en diferentes lugares”, indicó.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Descarta integrar el gabinete ministerial

Williams fue consultado sobre una eventual participación en el gabinete ministerial o a alguna cartera vinculada con la seguridad. Sin embargo, precisó que este tema no fue parte de la conversación sostenida con la presidenta electa.

“No, no hemos hablado de nada de eso, solamente de temas que tienen que ver con seguridad, con frontera”, aseguró.

El congresista explicó que su visita tuvo como único propósito expresar sus saludos por el resultado electoral. Además, recordó que Avanza País ya emitió un pronunciamiento institucional sobre el proceso.

“No, no. Yo he venido a título personal a saludarla porque ya la ONPE la ha reconocido como futura presidenta. Con Avanza País tenemos un comunicado que ya hemos emitido”.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Cuestiona postura de Roberto Sánchez

Este martes, el excandidato presidencial Roberto Sánchez anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar presuntas irregularidades en la segunda vuelta. Al respecto, el exparlamentario manifestó su desacuerdo con esa decisión y sostuvo que los organismos electorales ya concluyeron el proceso.

“Bueno, yo creo que ese es un asunto del señor Sánchez, con el que yo estoy en absoluto desacuerdo. Obviamente ya la ONPE ha dado los resultados y el Jurado Nacional de Elecciones lo va a proclamar”, comentó.

Williams consideró que la posición del líder de Juntos por el Perú le viene generando un costo político y que las movilizaciones convocadas tras los resultados electorales han provocado malestar entre la población.

“Yo creo que el señor Sánchez está perdiendo espacio político allí. Ya se han ido algunos de sus allegados, de sus socios, pues lo que está consiguiendo ahora con la población es un descontento porque está creando un problema”, señaló.

Finalmente, Williams sostuvo que el proceso electoral debe darse por concluido una vez realizada la proclamación oficial. En ese contexto, llamó a dejar atrás la confrontación política y enfocarse en la próxima gestión gubernamental.