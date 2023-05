El presidente del Congreso, José Williams Zapata, cuestionó al presidente de México, Manuel López Obrador del Perú, por inmiscuirse en la política interna del Perú y su decisión de no ceder la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

“El presidente de México lo que ha hecho es involucrarse e inmiscuirse en la política nacional del Perú, que son asuntos de los cuales no debe opinar. Me parece extraño que no tenga un asesor o personas que no le pueda decir lo que realmente pasa en el país, pero creo que los tiene y lo que pasa es que hay asuntos de carácter ideológico”, indicó el titular del Parlamento.

En otro momento, Williams se refirió a las críticas que tienen los candidatos para ser defensor del Pueblo, Jorge Rioja y Josué Gutiérrez, de quienes señaló que fueron elegidos en esta etapa del concurso por decisión de los congresistas.

A su juicio, es importante que el país cuente con un titular en la Defensoría del Pueblo y no estar con una accesitaria. “Es conveniente que tengamos un defensor nombrado”, señaló.

El presidente del Legislativo también se refirió al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que plantea la gestión remota del Despacho de la Presidencia de la República en caso la presidenta viaje al exterior.

A su juicio, es una propuesta que debe ser bien analizada por la Comisión de Constitución y Reglamento deberá recoger información, analizar la propuesta y escuchar a expertos en la materia. “Y ver qué cosa es lo más conveniente para el Estado y luego presentar un dictamen para que el Pleno del Congreso tome una decisión”, acotó.

