En 1997, José Daniel Williams Zapata fue jefe de la Operación Chavín de Huántar que rescató a 72 rehenes cautivos del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Hoy como congresista y con su formación militar, ofrece al Perú seguridad, tranquilidad y mano dura para combatir con firmeza a las bandas criminales y extorsionadores.

José Williams Zapata es congresista, fue presidente del Congreso, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hoy candidato presidencial de Avanza País. (Foto: César Campos/GEC)

¿Avanza País tiene responsabilidad en la salida de José Jerí que terminó en la elección de José María Balcázar?

En principio Avanza País no votó para que Jerí pueda ser presidente. Estuvimos en una lista, junto con Cueto y con Rosselli Amuruz que era de oposición. Nosotros votamos en contra de José María Balcázar fuera a la presidencia y sí a favor de Maricarmen Alva. Nosotros votamos para que se diera una vacancia contra Jerí. Porque si bien es cierto que Jerí ya tenía que salir porque había demasiadas informaciones y pruebas de que no estaba haciendo su tarea correctamente, es que nosotros votamos para que haya una vacancia.

¿Se arrepiente de haber apoyado la censura de José Jerí?

No, yo creo que la censura del señor Jerí estaba correcta. Lo que no estuvo bien y que también lo hicimos público ese mismo día, es de que no podíamos nosotros ir a proponer un presidente si antes no concertaban los grupos parlamentarios y así poder tener a una mejor figura que nos represente, y no todo rápido como se dio.

Hay un nuevo gobierno con ministros ratificados, ¿cree que Alianza para el Progreso (APP) tiene cuotas de poder en el Ejecutivo?

Coincido definitivamente con esa idea, en razón a que es público conocimiento que hay por lo menos 7 u 8 ministros que provienen de APP o que han sido promovidos por APP. Dentro de ellos está la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Transportes, Trabajo, Salud y el presidente de Essalud durante los últimos 4 años que ha sido propuesto por APP. Creo que APP tiene una gran cuota de poder en el gobierno y eso nos parece que no es correcto.

¿Cree que es peligroso tener candidatos como el señor César Acuña o José Luna, que muchas veces lo hemos enfocado en mantener también cuotas de poder en el Ejecutivo?

Creo que no es bueno que candidatos como los dos que acaba de citar tengan esas cuotas de poder, porque no es conveniente para la democracia. Eso muestra que podría darse que haya un manejo del poder, acuerdos con el gobierno e intereses de por medio. Y obviamente eso no es correcto, eso no debe ser así.

José Williams Zapata dice que no se arrepiente de haber apoyado la censura de José Jerí. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

¿Hay un mea culpa de su parte por respaldar la ley que permitió que usted cobre pensión de las Fuerzas Armadas y como congresista?

En principio ese proyecto de ley no proviene de mí. Es un proyecto de ley que da cumplimiento a dos sentencias del Tribunal Constitucional, donde dice que hay una cuestión que no está resuelta y que debe dársele solución con términos técnicos. Y es que los militares y policías tienen también el derecho de percibir pensión y remuneración. Ahora bien, la pensión es un derecho ganado por el ciudadano porque a partir de su primer mes de subteniente, en mi caso, he pagado mes a mes he estado pagando yo mi pensión. Lo he pagado por 35 años, por lo tanto tengo derecho a mi pensión. Si quiero hacer un correlato parecido diría que entonces también aquellos que tienen AFP no cobren la AFP, porque no tendría sentido hacerlo así. Entonces uno es pensión y otro es remuneración. La pensión uno la aporta mes a mes durante mucho tiempo y la otra está presupuestada. Yo no la impuse, no generé la ley y además como yo me abstuve en el pleno y levanté la mano hice conocer que esto podría beneficiarme.

¿Acaso el proyecto no pasó por la comisión que lideró?

El proyecto obviamente pasa por la Comisión de Defensa, donde hay más de 20 congresistas que recibieron el proyecto, lo analizaron y votaron a favor, una votación. La segunda fue en el pleno del congreso que votaron a favor por una inmensa mayoría. Entonces ahí no tienen ninguna responsabilidad los militares que están trabajando. Y por otra parte un asunto que es importante es que el beneficio para los congresistas que estamos ahí, pues no es ni el 0.01% porque la mayoría de las personas que tienen este beneficio son oficiales, suboficiales, oficiales de mar y oficiales subalternos que desean trabajar para el Estado y que obviamente no tendrían por qué renunciar a su pensión porque si no, pues no podrían hacerlo y tienen competencias y capacidades para poder seguir trabajando. La pensión es un asunto legal y además también la reciben los profesores, también lo reciben los médicos y es más, hay algunas profesiones que pueden percibir dos sueldos porque así la ley lo permite, puede trabajar en un hospital y después trabajar en otro, pero pensión la reciben otros profesionales. Lo que sucede es que entraron los militares, pero creo yo que lo que más acrecentó el asunto fue que estaban los políticos.

¿Cuál es el ingreso mensual que percibe sumando como congresista, como pensionista y también por participar del operativo de Chavín de Huántar?

Sí, el bono Chavín de Huántar, ninguno de los comandos lo solicitamos, nunca pedimos nada. Ese bono decidió darlo el Ejército a todos los comandos y dentro de ellos estoy yo. Nosotros hicimos una tarea en salvaguarda de la sociedad y el Estado, el gobierno decidió darle eso a los comandos Chavín de Huántar, pero en absoluto lo hemos pedido. Si yo sumo sin descuentos tengo un salario de 15 mil soles, tengo una pensión de 10 mil soles y luego el bono del operativo de 2550 soles, luego hay un concepto de 8 mil soles del Congreso.

En su hoja de vida, considerando la renta anual, sale en promedio 29,300 soles...

Sale más o menos así debe salir, pero también hay que considerar los descuentos. Por ejemplo, un congresista gana 15,500 soles, pero normalmente percibe 12,000 soles porque son descuentos de ley y ahí está el seguro, el AFP y otros.

¿Cómo hará si gana la presidencia? Porque el sueldo de presidente es de 35,568 soles...

Si yo llego que es lo que espero hacer porque tengo toda la voluntad y la capacidad de poder dirigir el Estado, lo he hecho antes como una organización muy grande como la Policía Armada y el mismo Congreso, renunciaría a mi pensión.

El candidato presidencial José Williams Zapata defendió la aprobación de la ley que le permite recibir una pensión como exintegrante de las Fuerzas Armadas y como congresista. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

¿Qué opinión tiene de la película Chavín de Huántar: el rescate del siglo?

Es una expresión muy valiosa para la sociedad, para los jóvenes, para la autoestima colectiva de la población. Es un hecho histórico que muestra que un país como Perú, en vías de desarrollo, cuando tiene toda la logística, el entrenamiento y sus hombres están capacitados, puede hacer tareas que las hace también un militar del primer mundo. Creo que eso muestra que tenemos una Fuerza Armada que está en condiciones de poder cumplir tareas difíciles. Ese es un punto. Lo otro que es importante es que esta película le refresca la memoria a los ciudadanos porque los hace pensar que pasamos momentos muy difíciles con el terrorismo y que vencimos al terrorismo, lo derrotamos. Y lo que a mí me parece muy significativo es los jóvenes, cómo a los jóvenes les gustó verla y preguntan por la película. Y he escuchado que en algunas salas cantan el himno nacional y algunas cosas más. Eso para mí es muy satisfactorio haber contribuido en ello y haber comandado la operación de rescate.

¿Qué postura tiene usted sobre esta omisión de Alberto Fujimori en la película?

Una operación de rescate de rehenes de esta naturaleza, como cualquiera en el mundo, tiene estamentos y niveles de tratamiento de conducción. Está el nivel político, está el nivel estratégico militar y está el nivel operacional. Yo comandé a la operación en el nivel operacional y tuve asuntos que coordinar y tratar con el nivel estratégico militar. Son los dos ámbitos donde yo me desenvolví. Y hay un tercero que está más arriba que es el ámbito político o estratégico político. Ese es el del político. Ese es el que le tocó al presidente Fujimori. Él tenía la responsabilidad de tomar la decisión para que se haga el rescate. Él tuvo la responsabilidad de decidir que entrenemos para ser empleados cuando sea correspondiente y sea necesario.

¿No era necesaria la mención del señor Fujimori?

La mención de todos corresponde, de Inteligencia también. Yo pienso también que es decisión de la empresa que hace el producto. Ellos deben tener sus razones, han hecho sus estudios, pero lo cierto es que han hecho una película muy buena y que ha gustado y, sobre todo, que les sirve a las personas y a los ciudadanos que la ven.

Habló de dos niveles, el operativo, el estratégico y el político, ¿llegó a coordinar directamente con Fujimori o Montesinos?

La comunicación en los tres niveles tiene que ser permanente, tiene que ser continua. Porque yo, en la parte operativa, yo tengo que saber o me tienen que decir qué se está haciendo en cada nivel y, viceversa, con Inteligencia yo tengo que pedirle información y que la convierto con mi parte operativa en inteligencia. En la parte política tengo que saber qué está sucediendo. Y es por eso que la parte política nos informaba de lo que iba haciendo. Y nosotros lo que hacíamos era reportarle a la parte política nuestro entrenamiento, nuestro plan, nuestros procedimientos tácticos. Y todo eso le sirve a quien toma la decisión para decir “es correcto, esto va a funcionar, esto va a salir bien, creo que debo hacer la operación”.

¿Eran con informes o había una comunicación directa de usted con el señor Fujimori?

Como yo lo hice conocer también en el proceso judicial, había momentos en que el mismo presidente se acercaba a donde estábamos nosotros y yo le reportaba como jefe de la operación.

José Williams Zapata dio comentarios positivos de la película "Chavín de Huántar, el rescate del siglo". (foto difusión)

Usted ingresa como candidato tras la renuncia de Phillip Butters, ¿lo reemplaza por compromiso o quiere ser presidente?

El general José Williams Zapata quiere ser presidente. Yo he comandado a la Fuerzas Armadas, fui jefe del Comando Conjunto. Yo he dirigido el Congreso de la República. Durante mi carrera he trabajado en cargos de liderazgo. Conozco el Perú, sus tres regiones de extremo a extremo, por dos razones. Mi padre fue militar y con él recorrí el Perú. Yo soy militar y también he recorrido el Perú. Conozco sus necesidades, sus posibilidades, sus limitaciones. Soy sensible a lo que necesitan y me gustaría tener un Perú con visión de futuro. Es decir, un Perú que se proyecte en el mediano y largo plazo, con acciones dirigidas a ese ámbito y con un Estado que sea regulador y que haga las cosas fáciles para que las personas naturales y las personas jurídicas puedan desarrollar y poder mejorar.

¿Ya fue a Puno?

No, he ido antes.

¿Y como candidato presidencial?

Todavía. Además de que yo soy hijo de puneños. Mi madre es de Pomata, conozco Puno. (18:58) Mi padre ha trabajado en Puno. Yo he trabajado en Puno. Conozco a los puneños, a los soldados porque han trabajado bajo mi mando. Y yo sé que es una región muy buena que necesita mucho apoyo del Estado.

¿Va a viajar en las próximas semanas a Puno?

Sí, yo tengo que viajar antes de las elecciones a Puno, sí, de todas maneras.

¿Qué opinión le merecen personas que visitan despachos de funcionarios y a los días obtienen contratos con el Estado?

A mí me parece que eso es pésimo. Es pésimo porque están evidenciando que ha habido un manejo irregular en la contratación. Si visitan a un político y al poco tiempo tienen un contrato, obviamente que eso genera sospechas de diferentes matices. En mi gestión de ninguna manera, porque yo así lo he hecho durante mi carrera, podría nombrar a alguien que no tenga los méritos para estar ahí. Porque esa persona va a ser la primera que me va a dejar mal, la primera.

Buscando tener a los mejores candidatos ¿se excluyó a la modelode Onlyfans Karen Paniagua?

La misma señorita pidió retirarse porque ella hizo un pago, ese pago va pues al Jurado Nacional de Elecciones y no fue considerado. Eso fue antes que yo entre, entonces se le devolvió ese dinero y entiendo que ella se retiró voluntariamente.

En su reemplazo ingresó la señorita Alissa Durand, ¿la conoce?

No la conozco bien, no.

Ella es una abogada que ingresó a la oficina de Alain Dongo, presidente del Pronatel y a los días recibió un contrato cuestionado...

Desconozco esto, pero lo voy a averiguar. Pero sí me da pie a poder decirle también que es un caso válido para averiguar. Pero si nosotros vemos a los otros partidos, la cantidad de personas que tienen problemas es sumamente serio. Yo sé que los responsables del partido se han preocupado en que no pase esto, pero sin embargo se pueden dar caso.

En abril de este año, Susan Alissa Durand Paz visitó el despacho Alain Dongo, director ejecutivo del Pronatel y amigo de la presidenta Dina Boluarte, días después, obtuvo una orden de servicios por 33 mil soles. 🧵 pic.twitter.com/qXA2y8OPQh — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 29, 2025

¿Usted no tuvo decisión en ese reemplazo?

No, yo entré después. Ya los candidatos fueron propuestos, tenían sus números. Inclusive, yo soy número 3, no soy número 1. Porque con Butters el número 1 era Fernán Altuve, el número 2 era Karol Paredes, el número 3 entre yo. Eso no se puede mover. Yo sigo siendo el 3 para senador nacional. Pero sí sé que el partido tuvo mucho cuidado en el nombramiento de las personas. Hay, obviamente, algo que ha podido suceder. Sin embargo, no doy una opinión al respecto porque no lo conozco.

¿Avanza País le dará el voto de confianza al nuevo Gabinete?

Lo ideal sería que el señor presidente vaya a nombrar a unos ministros que sean adecuados, que funcionen bien y hacer ciertos cambios. Yo en lo personal pienso que no le daría el voto de confianza, pero eso tengo que verlo con mi bancada.

¿Qué ventajas podría darle usted al Perú como candidato con la formación que tiene como militar?

Lo que puedo ofrecerle al Perú y a su ciudad es darles seguridad, darles tranquilidad, combatir firmemente sin que me tiemble la mano en absoluto, con toda la firmeza que tienen las leyes, combatir a la delincuencia organizada, a las bandas delincuenciales, a los extorsionadores, a los sicarios, a todos ellos porque le están causando daño a la sociedad. Junto con ello, también ofrezco trabajar intensamente para formalizar la minería. Lo otro es fronteras. Tenemos fronteras extensas. No están cubiertas. No hay seguridad, como debería haber. No hay presencia del Estado, quiere decir agencias y agentes del Estado, por lo menos en algunos lugares o a lo largo de las fronteras. No extendida. Y también acciones de desarrollo. Tiene que invertirse en la frontera, hacer fronteras vivas y hacer que puedan producir. Y finalmente, también dentro de seguridad, creo que el asunto de los penales y del INPE es importante. Tenemos que hacer penales en lugares que sean convenientes y tenemos que transformar o hacer una reingeniería al INPE.

¿En otros aspectos?

En dos asuntos que son súper importantes, la salud y la educación. La salud de primer nivel atiende al 75% de la población y es mala. Las postas y los centros de salud no tienen medicina, no tienen el personal técnico, no pueden evacuar. La educación es la base de una sociedad, de la felicidad de las personas. Tiene que haber educación para los jóvenes, carreras nuevas y que les sirven a los muchachos. Tiene que haber digitalización en todos los centros de enseñanza en el Estado.

José Williams Zapata no le daría el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles. Foto: Presidencia.

¿Cómo hacemos con las bandas que extorsionan, que asesinan choferes?

Para poder hacer que esto funcione tiene que haber liderazgo. Tiene que haber decisión política y tiene que haber un propósito de cambio que lo propone quien lidera y las personas que son líderes intermedios o secundarios. Yo puedo liderarlo porque lo conozco. Sé cómo hablar con la Policía de objetivos cuantificables, sé de cosas que son subjetivas, se tiene que actuar con firmeza contra la delincuencia, colocando a unidades especializadas, inteligencia en las calles, en las comisarías, haciendo investigación criminal para las organizaciones pequeñas para las banda, para la gente que tiene mucho dinero, que puede estar haciendo lavado de activos, la UIF tiene que funcionar. Algunas cosas no funcionan porque muchas veces quienes ponen dinero, por ejemplo, más responsabilidad tienen en la minería ilegal quienes pagan esa maquinaria o aquellos que están invirtiendo dinero para que el oro salga ilegalmente y los que no tienen plata que son los pobladores, meten la mano de obra y después tienen menos tiempo de vida porque la mina envenena. Entonces son varios conceptos desde el punto de vista de seguridad y lo que es más importante tiene que haber decisión política y tiene que el líder comerse el problema y empujar las cosas hasta que salgan bien.

¿Cómo va a hacer para reforzar la Policía?

Un proyecto que vengo trabajando hace ya un tiempo atrás antes de que sea designado para la candidatura es la transformación de la Policía. Transformar quiere decir cambiar o hacer ciertos cambios desde la visión de nuestra Policía Nacional, tenemos que modificar la visión, los objetivos, las estrategias y las acciones. Para eso tenemos que tener una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal. La Guardia Nacional va a ser una organización que desde los cadetes y los guardias se forman en las escuelas, hacen todos los cursos de perfeccionamiento, de especialización y todos dentro de esa guardia no salen de esa guardia y no se van a otro sitio. Y la otra es la investigación criminal que hace lo mismo.

¿Quiénes van a estar en la Guardia Nacional?

Van a estar aquellos que tengan que ver con el orden público, lo que tienen que ver con el orden interno, lo que tienen que ver con rondas y patrullajes, los que tienen que ver con seguridad en los penales, en las fronteras, en los museos y lugares públicos. Todos aquellos que hacen investigación del delito común, investigación de accidentes de tránsito están las comisarías y las regiones militares.

¿Quiénes estarán en la policía de investigación criminal?

Aquellos que hacen investigación criminal, criminalística, seguridad del Estado, delitos complicados, delitos mayores, delitos de lavado de activos, delitos que tienen que ver con la UIF. Ambos tienen inteligencia para poder hacer su tarea. Es obvio que la investigación criminal tiene que tener una inteligencia mucho más importante, mucho más grande. Nada va a funcionar sino cambiamos la cultura organizacional y la institucionalidad de las organizaciones, lo cual significa actuar sobre principios, valores, costumbres y forma de ver las cosas. Tenemos que cambiar esos subvalores para que no haya corrupción, no haya lo que está sucediendo en la Policía y por eso se comienza a enseñar desde el principio. Hay otra cosa más que la red del Estado, yo propongo cuestiones que tienen que ver con que tienen que ver con asuntos de Estado, de largo, mediano plazo y corto plazo. Obviamente acciones inmediatas para atacar de inmediato a la delincuencia, pero si no pensamos con un país que se proyecte en el tiempo, no vamos a estar bien y esto de la Policía no es mucho tiempo porque es corto

¿Cuánto tardaría?

Creo que en una gestión ya la policía está caminando, porque eso ya lo tengo trabajando. Y eso es cuestión de terminar de hacer los CV, las normas para el funcionamiento y además los policías que ahora están en servicio se les preguntará luego de orientarlos y se les dirá “ustedes, señor, por ejemplo, José Santiago, ¿dónde quiere trabajar de aquí hasta que pasen retiro? ¿En la Guardia Nacional o en la Policía de Investigación Criminal?” Él evaluará sus conocimientos, su capacidades, sus competencias, y dirá para cuál más tiene habilidades.

El candidato Herbert Caller dijo que las Fuerzas Armadas deben manejar la seguridad y la Policía apoyar, ¿coincide o no con esa idea?

Creo de que las cosas están claras conforme a la Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen una tarea que es la integridad de la nación, es la soberanía y la independencia. Tienen que ver con las fronteras, el frente externo y actúan apoyando a la Policía Nacional cuando hay asuntos del orden interno y la Policía solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada ya está interviniendo y lo está haciendo, por ejemplo, en Pataz. La Policía Nacional tiene que ser repotenciada, tiene que hacerse lo que acabo de decir. Ellos tienen la posibilidad de hacer acciones que se parecen bastante a las que quería las Fuerzas Armadas. Están entrenados en ello, pueden reaccionar bien bien frente a la población, no pueden causar daño colateral porque están entrenados en eso, cada uno en su función, lo que pasa es que tenemos que darle a ellos todos los todo lo necesario para que hagan bien su tarea, policías o militares, pero cada uno en su ámbito. Que sí se pueden juntar para alguna tarea en el particular, sí se pueden juntar, ya lo han hecho, hay estados de emergencia donde la Policía tiene el control y las Fuerzas Armadas apoyan y viceversa. Eso sí se puede hacer, pero conforme a la situación que se vaya a ir presentando. Creo que cada uno en su sitio debe funcionar bien, pero hay que darle los medios para que así sea y hay que capacitar al personal.

¿Algunas palabras finales?

Quiero invitar a los ciudadanos a que se una Avanza País, somos un partido que hace las cosas de manera honesta y transparente. Pensamos en un mediano y largo plazo, pero con acciones inmediatas. Y en particular invitamos a los jóvenes. Yo les digo con certeza que con Avanza País y conmigo me voy a enfrentar a la amenaza que haya con toda la firmeza que me ha caracterizado a través de los años y de las tareas que me dio las Fuerzas Armadas y el Estado y las pude cumplir.