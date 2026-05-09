El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.° 32590, que autoriza el incremento de la asignación económica mensual para el personal que realiza el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas del Perú.

La norma fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial Diario El Peruano.

La disposición establece que el aumento entrará en vigencia desde junio del año fiscal 2026 y beneficiará a aproximadamente 45 mil jóvenes que cumplen servicio militar en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

El coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, Josfer Salas Reynaga, indicó en Tv Perú que el incremento será de 50 % respecto al monto que actualmente perciben los soldados.

Como ejemplo, explicó que un joven que recibe S/ 256 mensuales pasará a cobrar S/ 384, variando el monto según el grado y los reenganches realizados.

Salas Reynaga destacó que la medida busca reconocer el servicio que brindan los jóvenes a la Nación y, al mismo tiempo, incentivar a más ciudadanos de entre 18 y 30 años a incorporarse a las Fuerzas Armadas. Añadió que el incremento se ejecuta respetando el equilibrio fiscal y contribuirá a fortalecer la capacidad económica del personal militar.

Asimismo, recordó que quienes realizan el servicio militar también reciben alimentación diaria, vestimenta, seguro de vida y otros beneficios.

Además, cuentan con descuentos para postular a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como una bonificación adicional al momento de postular a empleos en el Estado.

Finalmente, el representante del Ministerio de Defensa señaló que el servicio militar también ofrece capacitaciones y herramientas para facilitar la reinserción laboral y social de los jóvenes. En ese sentido, invocó a la población juvenil a inscribirse y participar en el servicio a la Nación.