La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores todavía no debate ni vota el dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

La sesión no abordó el tema ante la ausencia de los representantes del bloque de oposición (JP, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Obras), que de esta forma sabotearon la reunión. Sin quórum, fue imposible seguir.

“Por ahora, la sesión se suspendió hasta nuevo aviso”, aseguró el presidente del grupo, Carlos Mesía, de Fuerza Popular (FP).

PROBLEMAS

Todo inició ayer por la mañana cuando la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) planteó una cuestión de orden para que el grupo defina cuáles son los límites que tiene el Senado para añadir puntos al dictamen que aprobó la Cámara de Diputados.

El pedido obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, Mesía se equivocó al anunciar que la cuestión se rechazó.

En ese momento, Alejandro Aguinaga (FP) anunció de manera virtual su voto en contra de la cuestión de orden.

Para más de un senador, la postura del fujimorista no era válida porque ya se había cerrado la votación.

El grupo suspendió la sesión, pero la retomó a los 15 minutos.

Mesía anunció que se acordó abrir un debate sobre el término “desnaturalizar”. Sin embargo, este no sería sometido a votación.

La sesión se suspendió una vez más y se intentó retomar un poco después, pero ante la ausencia de algunos legisladores se pospuso hasta la tarde.

INTENTO

A las 5 de la tarde se retomó la sesión.

No había ningún senador del bloque de oposición presente. Sin embargo, asesores ingresaron para dejar un documento, aunque este no fue aceptado por Mesía.

En el escrito se solicitó someter a debate lo aprobado en la Cámara de Diputados.

El oficio tenía las firmas de Iturregui, Ruth Luque (Ahora Nación), Roger Astucuri (Obras), así como el de Hugo Ccahuana, Iber Maraví y Humberto Morales, de JP.

Luego de no recibir el documento, Mesía mostró su disconformidad ante la ausencia de sus colegas.

“Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”, reclamó.

Más tarde, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) manifestó su molestia.

“¿Por qué no dan la cara? Por qué no vienen y votan en contra, pero que voten. No pueden quedar en una cosa y a la hora de votación ni siquiera vienen”, aseveró.

Se ha previsto que la sesión se retome hoy a partir de las 3 de la tarde.